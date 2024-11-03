Lüks Araç Kiralama Sektörüne Cezalar Uygulandı!

DENETİMLER ARTIRILDI

Lüks segment araç kiralama şirketlerinden başlayarak sektör üzerindeki denetimler sıklaştırıldı. Yapılan çalışmalarda 5 bin 600 firmada toplamda 1,7 milyar liralık kayıt dışı hasılat tespit edildi. Bu durum, mali düzenin sağlanması adına önemli bir adım oldu ve aynı zamanda sektördeki denetimlerin ne denli önemli olduğunu ortaya koydu.

CEZALAR UYGULANDI

Bu denetimlerin sonucunda 500 milyon lira tutarında ceza uygulandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konu hakkında yaptığı açıklamada, “Bu tarz denetimler özellikle lüks segmentte faaliyet gösteren işletmelerden başlayarak devam edecek. Vergide adalet ve verimlilik ilkesi çerçevesinde kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye yönelik denetimlerimiz hız kesmeden sürecek” ifadelerini kullandı. Bu sonuçlar, sektördeki kayıtdışılığın önlenmesi ve vergi adaletinin sağlanması açısından kritik bir gelişme.