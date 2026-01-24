Lüks Harcamalar Takip Altında Bilgilendirme Yapıldı

luks-harcamalar-takip-altinda-bilgilendirme-yapildi

Sosyal medya denetimleri artıyor

ABD merkezli X şirketinin platformu üzerinden yapılan bir paylaşımda, lüks harcamalar ve yüksek bütçeli tüketim görüntülerinin titizlikle izlenmekte olduğu bildirildi. Gelir seviyesi ile uyumsuz olabileceği düşünülen lüks yaşam paylaşımlarının ve organizasyonlarda görülen yüksek harcamaların, Başkanlık tarafından risk analizi sürecine tabi tutulduğu ifade edildi. Eğer beyan edilen gelirlerle uyumsuz harcama ve servet unsurları tespit edilirse gerekli incelemelerin yapılacağı kaydedildi.

Geçen yıl boyunca sosyal medya aracılığıyla bildirilen ya da Başkanlıkça tespit edilen toplam 5 bin 559 ihbar üzerine denetimlerin gerçekleştirildiği ve bu süreçte 573 milyon lira ceza kesildiği vurgulandı.

Denetim sonuçlarına dikkat çekilmesiyle birlikte, Başkanlık’ın kayıt dışılığı önleme ve gönüllü uyumu artırma amacına yönelik dijital mecralardaki paylaşımların takibinin süreceği vurgulandı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Beşiktaş’ta Transfer Gündeminde Djibril Sow VAR

Beşiktaş, orta saha için Sevilla'dan Djibril Sow'u gündemine aldı. Transferin gerçekleşmesi durumunda beklenmedik bir ayrılığın olabileceği iddia ediliyor.
Gündem

Galatasaray’ın Karagümrük Karşısındaki Farklı Zaferi

Galatasaray, Gabriel Sara'nın attığı iki golle ve Osimhen'in desteğiyle Karagümrük'ü 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Sara, Süper Lig'de erken gol atan oyunculardan biri oldu.
Gündem

Galatasaray Fatih Karagümrük’ü 3-1 Mağlup Ederek Puanını 46 Yükseltti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fatih Karagümrük'ü 3-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Teknik direktör Okan Buruk, maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.
Gündem

Galatasaray’ın Yeni Transferi Yaser Asprilla İstanbul’a Geliyor

Galatasaray, ara transfer döneminde Girona'dan Kolombiyalı futbolcu Yaser Asprilla'yı kadrosuna dahil etti. Transferin duyurusu sosyal medya üzerinden özel bir video ile yapıldı.
Gündem

Trump’tan Kanada’ya sert uyarı gümrük vergisi tehdidi

Trump, Kanada'nın Çin ile daha sıkı ilişkilere girmesinin ülkenin ekonomik ve sosyal yapısına ciddi zararlar vereceğini belirtti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.