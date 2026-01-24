Lüks Harcamalar Takip Altında Bilgilendirme Yapıldı

Sosyal medya denetimleri artıyor

ABD merkezli X şirketinin platformu üzerinden yapılan bir paylaşımda, lüks harcamalar ve yüksek bütçeli tüketim görüntülerinin titizlikle izlenmekte olduğu bildirildi. Gelir seviyesi ile uyumsuz olabileceği düşünülen lüks yaşam paylaşımlarının ve organizasyonlarda görülen yüksek harcamaların, Başkanlık tarafından risk analizi sürecine tabi tutulduğu ifade edildi. Eğer beyan edilen gelirlerle uyumsuz harcama ve servet unsurları tespit edilirse gerekli incelemelerin yapılacağı kaydedildi.

Geçen yıl boyunca sosyal medya aracılığıyla bildirilen ya da Başkanlıkça tespit edilen toplam 5 bin 559 ihbar üzerine denetimlerin gerçekleştirildiği ve bu süreçte 573 milyon lira ceza kesildiği vurgulandı.

Denetim sonuçlarına dikkat çekilmesiyle birlikte, Başkanlık’ın kayıt dışılığı önleme ve gönüllü uyumu artırma amacına yönelik dijital mecralardaki paylaşımların takibinin süreceği vurgulandı.