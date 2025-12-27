Lütfi Arıboğan FETÖ İle İlgili İfadelerini Reddetti

FETÖ’NÜN FUTBOLDA ŞİKE KUMPASI SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) “futbolda şike” davasına ilişkin yürütülen soruşturmada, adli kontrol altında bulunan Lütfi Arıboğan, FETÖ hükümlüsü Mehmet Baransu ile olan iletişimlerini hatırlamadığını ifade ederek, aralarındaki irtibatları reddetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Arıboğan, savcılıktaki ifadesinde Hacer Lube Ayar’ın tanıklığına dair sorulan sorulara yanıt verdi. Arıboğan, Ayar’ı tanımadığını, 3 Temmuz 2011 itibarıyla kendisiyle bir husumeti olduğu düşüncesinde olduğunu, sosyal medya üzerinden bazı konuşmalarını takip ettiğini belirtti.

GÖNDERİLEN MAİLLER HAKKINDA TARTIŞMALAR SÜRÜYOR

Arıboğan, e-posta içeriklerinin nasıl sızdırıldığını bilmediğini belirtip, kendisine ait olan mail içeriği ve konularla ilgili bazı yanlış bilgilendirmeler olduğunu vurguladı. Mehmet Şekip Mosturoğlu ve tanık Lube Ayar tarafından sağlanan ve kamuoyunda “Futbolda Şike Soruşturması” ile tanınan belgelere ilişkin, Arıboğan, “Mosturoğlu’nu TFF’deki görevimiz dolayısıyla tanırım, husumetim yoktur, aramızda bir dostluk bulunmaktadır. Ancak uzun zamandır kendisiyle görüşmedim ve bu maillerin ona kim tarafından ve neden gönderildiğini kesinlikle bilmiyorum” dedi.

FOGRAFFİK MAİL İLETİŞİMİ ONAYLANDI

6 Eylül 2011’de Pierre Cornu tarafından gönderilen “Fenerbahçe” konulu e-postanın içeriğinin sorulması üzerine Arıboğan, “Bu mail bana gelmiştir, doğru. Mailin konusu, Fenerbahçe’nin TFF’ye ve UEFA’ya karşı açtığı dava ile ilgilidir” şeklinde yanıt verdi. Arıboğan, ayrıca 3 Temmuz sürecinin başlamasının ardından UEFA’dan gelen yazıda Fenerbahçe’nin şampiyonlar liginden çekilmesi gerektiğinin ifade edildiği, aksi takdirde Türk futboluna ağır yaptırımların geleceği konusunda bilgilendirildiklerini belirtti. Daha sonrasında Fenerbahçe yöneticilerini toplantıya çağırdıklarını ve bu konuyu kendilerine ilettiklerini aktardı.

BARANSU İLE İLETİŞİMİ REDDEDİYOR

FETÖ hükümlüsü Mehmet Baransu’yu tanıyıp tanımadığı sorusuna Arıboğan, “Kendisiyle şahsen tanışmıyorum ancak o dönemde kendisini gazeteci olarak biliyorum” yanıtını verdi. Baransu ile iki kez telefon görüşmesi gerçekleştirdiğine dair olan ifadelerin hatırlatılması üzerine Arıboğan, bu görüşmeleri hatırlamadığını, ne kendisiyle ne de onunla herhangi bir ilişkilerinin olmadığını vurguladı. Hakkında yayınlanan iddiaları reddeden Arıboğan, Baransu ile irtibatının olmadığını tekrarladı.

MAİL İÇERİĞİ GİZLİ DEĞİL

Baransu’ya gönderdiği mesajda “Mehmetcim yönetim kurulu toplantısındayım, arayacağım” ifadesinin bulunduğunun sorulması üzerine Arıboğan, “Hatırlamıyorum” dedi. Aziz Yıldırım’ın ifadesinin neden başka bir kişiye gönderildiğini açıklamaktan uzak kalan Arıboğan, Ahmet Gülüm ile spordan tanıştığını, eski Voleybol Federasyonu Başkanı olduğunu ve ne gönderdiğini hatırlamadığını belirtti. Şike sürecinin başlamasından sonra dönemin savcısı ve emniyet mensuplarıyla herhangi bir irtibatı olup olmadığının sorulmasıyla, “Dönemin savcısı Mehmet Berk, bu soruşturmanın çok büyük olduğunu söyledi. Ancak bize bilgi verilemeyeceğini belirtti” ifadelerini kullandı.