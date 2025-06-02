M. Uçum: 50+1 Kuralı, Demokratik Birikimin Gereğidir

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, X platformunda bir yazı yayınladı. Uçum, “Demokratik kazanımları koruyarak değişim; değişim zamanlarında yurtsever demokrasinin temel gücü olan halkın demokratik birikimlerini korumak demektir. İşte Türkiye’de halkın iki oy hakkının ve yüzde 50+1 kuralının korunması demokratik birikimin gereğidir” sözlerine yer verdi. Kişisel X hesabında 8 madde sıralayan Uçum, “Demokrasi hukuku yurtsever demokrasiye hukuki güvence sağlayan normlara göre işlediğinde tam bağımsızlık hukuksal olarak hayata geçer” ifadelerini kullandı.

DEMOCRACİ HUKUKUNUN TEMELLERİ

Uçum’un paylaşımında, demokrasi hukukunun ilkeleri hakkında bilgi verildi ve yurtsever demokrasinin nitelikleri ele alındı. Uçum, demokrasi tartışmalarında yer alan birçok kavramı sıralayarak, literatürde bunların çeşitli biçimlerde tartışıldığını belirtti. Ayrıca, demokrasi ve hukuk arasındaki ilişkiyi daha önce ele aldığını ve bu bağlamda demokrasi hukukuna geçiş ihtiyacını vurguladığını ifade etti.

YURTSEVER DEMOKRASİNİN NİTELİKLERİ

Uçum, yurtsever demokrasinin niteliklerine yönelik şu başlıkları sundu: 1) Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu bir cumhuriyette milli egemenliğin bütünlüğü; 2) Vesayetsiz demokrasi; 3) Kuvvetlerin egemenliğin fonksiyonu olması; 4) Başkanlık modelinin uyguluğu; 5) Milli hukukun üstünlüğü; 6) Milli yargının belirleyiciliği; 7) Demokratik kazanımları koruyarak değişim; 8) Tam bağımsızlık perspektifi. Uçum, bu niteliklerin her birinin yurtsever demokrasinin şekillenmesine katkı sağladığını vurguladı.

Uçum’un değerlendirmelerine göre, bu ilkeler doğrultusunda işlerlik kazanan demokrasi hukuku, tam bağımsızlık ile birleşiyor ve hukuksal anlamda güçlü bir yapı oluşturuyor.