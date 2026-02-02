M1A Metro Seferi Esenler’de Raydan Çıktı

m1a-metro-seferi-esenler-de-raydan-cikti

M1A YENİKAPI – ATATÜRK HAVALİMANI METROSU RAYDAN ÇIKTI

M1A Yenikapı – Atatürk Havalimanı güzergahında sefer yapan metro, Esenler Otogar çevresinde belirsiz bir sebepten dolayı raydan çıktı. Olay anında yolcular güvenli bir şekilde tahliye edilirken, ekipler raydan çıkan metro için gerekli müdahale çalışmalarına başladı.

ÇALIŞMALAR NEDENİYLE SEFERLERDE AKSAMALAR YAŞANIYOR

Başlatılan çalışmalar nedeniyle metro seferlerinde aksaklıklar meydana geliyor. Yolcuların mağdur olmaması için alternatif ulaşım çözümleri üzerinde duruluyor. Olayla ilgili detaylı incelemelerin yapılacağı bildirildi.

