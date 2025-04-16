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M7 Tekstilkent İstasyonuna Atılan Çöp

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OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ TARİH VE YER

Olay, 13 Nisan Pazar akşam saatlerinde M7 Mahmutbey-Yıldız metro hattında yer alan Tekstilkent istasyonunda gerçekleşti.

ŞÜPHELİLERİN EYLEMİ VE KAÇIŞI

Metro istasyonuna gelen üç şüpheli, ellerindeki çöp dolu poşet ve lastiği yürüyen merdivenlerden aşağıya attıktan sonra hızla istasyondan kaçtı.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN TEPKİSİ

Durumu fark eden istasyon görevlileri, yürüyen merdivenleri durdurma gereği duydu. Yaşanan olay, istasyonun güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, şüpheliler bu eylemin görüntülerini kendi cep telefonları ile çekip sosyal medya platformlarında paylaştı.

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