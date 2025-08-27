Maaş Krizi Tatili Geçersiz Kıldı

OTELDE MAAŞSIZ ÇALIŞANLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Değirmendere Mahallesi’nde yer alan otelde, yaklaşık 60 bin metrekarelik bir alan üzerinde faaliyet gösteren tesis, maaşlarını alamayan yaklaşık 130 çalışan ile gündeme geldi. Önceki gün, bu işçiler topluca iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Çalışanlar, otelin bahçesinde toplanarak maaşlarının ödenmesini talep etti. Bu sırada, yöneticiler ile çalışanlar arasında gerilim oluştu ve tesise polis ekipleri çağrıldı.

HİZMETLER DURDU, MÜŞTERİLER MAĞDUR OLDU

Otelin içinde ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Suların kesilmiş olması, klimaların çalışmaması ve yemek ile temizlik gibi temel hizmetlerin verilememesi nedeniyle, otelde kalan misafirler tatillerini yarıda bırakma kararı aldı. Konaklayan müşteriler, otelden çıkış yapmak için resepsiyon önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Müşteriler, “mağdur olduklarını” belirterek para iadesi talep etti. Fakat otel yönetimi, ekonomik sıkıntı yaşadıklarını vurgulayarak, para iadeleri için ileri bir tarih verdiği öğrenildi.

ÇALIŞANLAR HUKUKİ YOLDAN HAKLARINI ARAYACAK

Maaşlarını alamayan otel çalışanları, yaşadıkları durumu mahkemeye taşımak için hazırlık yapıyor. Çalışanlar, haklarını savunmak adına hukuki süreç başlatmayı planlıyor. Bu durum, hem çalışanlar hem de misafirler açısından ciddi sorunlara neden oluyor.