Mabel Matiz Davasında Beraat Kararı Çıktı

Mabel Matiz İSMİYLE BİLİNEN ŞARKICI FATİH KARACA BERAAT ETTİ
Fatih Karaca’nın yazdığı bir şarkının sözlerinde geçen “müstehcenlik” ifadeleri nedeniyle 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada beraat kararı verildi.
İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmaya, sanık Karaca’nın hukuk ekibi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın temsilcisi katılım sağladı. Karaca’nın avukatları, müvekkilinin üzerindeki suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.
CEZA İSTEMİNE MÜDAHALE
Bakanlık temsilcisi ise sanığın cezalandırılmasını istedi. Duruşma sırasında görüşü alınan Cumhuriyet savcısı da Karaca’nın savcıların iddiaları doğrultusunda cezalandırılmasını talep etti.
BERAAT KARARI VERİLDİ
Mahkeme, davayı karara bağlayarak, Karaca’nın üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi.