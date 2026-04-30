Mabel Matiz’e Müstehcen Şarkı Sözü Davasında Hapis Talebi

Şarkıcı Mabel Matiz, gerçek adıyla Fatih Karaca’ya yönelik açılan dava devam ediyor. Davanın nedeni, “Perperişan” şarkısının sözlerinde yer alan müstehcen betimlemeler ve yaş sınırlaması olmaması nedeniyle çocuklar için tehlike arz ettiği iddiası.

İstanbul’da bulunan 54. Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmada Mabel Matiz’in yer almadığı, fakat tarafların avukatlarının hazır bulunduğu bildirildi.

DURUŞMADA BEYANLAR ALINDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, şarkının müstehcen unsurlar içerdiğini belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti. Diğer taraftan sanık avukatları, mahkemeden savunma yapabilmek için ek süre talebinde bulundu.

CINAYETLE SUÇLAMA VE TALEP

Duruşmada, duruşmaya ilişkin mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, Fatih Karaca hakkında “müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yoluyla yayınlama” suçlamasını yönelterek 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep etti.

MÜTALAAYA GÖRE SÜRE VERİLDİ

Mahkeme, açıklanan mütalaaya karşı tarafların savunma yapabilmesi ve beyanlarda bulunması için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Gelecek celse, mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor.

IDDIANAMEDEN NOTLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mabel Matiz’e ait “Perperişan” şarkısının sözlerinin cinsel arzuyu dolaylı yoldan tahrik edici olduğu ve cinsel birleşmeye yönelik açık betimlemeler içerdiği vurgulandı. Bu sözlerin herkes tarafından kolayca anlaşılabileceği belirtildi.

ÇOCUKLAR İÇİN TEHLİKE OLDUĞU İFADE EDİLDİ

İddianamede, şarkının sosyal medya üzerinden aleni bir şekilde yayımlandığı ve herhangi bir yaş sınırlamasının bulunmadığı ifade edilerek bu durumun kamu düzeni ve çocukların korunması açısından tehlike arz ettiğine dikkat çekildi. Ayrıca, şarkının çocukların erişebileceği platformlarda yer alması nedeniyle suçun nitelik kazanmış olduğu kaydedildi.

HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

İddianamede, şüpheli Fatih Karaca’nın ‘müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek’ suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Gündem

Galatasaray Okan Buruk ile Yola Devam Ediyor

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, dördüncü şampiyonluğa doğru ilerledikleri süreçte, gelecek sezon da takımın başında kalacağını duyurdu.
Gündem

İngiltere Merkez Bankası Politika Faizini Sabit Tuttu

İngiltere Merkez Bankası, küresel piyasalardaki beklentilere paralel olarak faiz oranını sabit tutma kararı aldı.
Gündem

Fenerbahçe’de Adaylık Sorusu Üzerine Aziz Yıldırım Açıklama Yaptı

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, başkanlık adaylığı hakkında merak edilen soruya açıklık getirerek düşüncelerini paylaştı.
Gündem

Yeni Dönem: Müşteri Deneyiminde İnsan ve Teknoloji Dengesi

Müşteri Deneyimi Yönetimi ve Teknolojileri Derneği, müşteri deneyimi alanındaki emek ve bilgi birikimini ön plana çıkarmak için yeni bir kampanya başlattı.
Gündem

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanı Görevden Alındı

Konyaspor-Fenerbahçe maçında stadyum üzerindeki askeri uçuşlar sonrası Tümgeneral Mete Kuş görevden alındı. Milli Savunma Bakanlığı, disiplinin önemini vurguladı.