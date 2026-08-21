Mabel Matiz İfade Verdi, Yurt Dışı Çıkış Yasağı Konuldu

Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı Fatih Karaca, “Ha Leylim” isimli şarkısının sözleri ve video klibiyle ilgili müstehcenlik suçundan yürütülen soruşturma kapsamında savcılığa ifade verdi. Sanatçı, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek işlemlerini tamamladı. İfadesinin ardından Karaca hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulandı.
ŞARKICI SAVCILIK İFADESİNİN ARDINDAN HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ
Fatih Karaca, savcılıktaki ifadesi sonrası sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, adli kontrol talebini kabul ederek yurt dışına çıkış yasağı uyguladı. İşlemleri tamamlanan şarkıcı daha sonra adliyeden ayrıldı.