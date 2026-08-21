Mabel Matiz’e Yurt Dışı Çıkış Yasağı

Mabel Matiz olarak bilinen şarkıcı Fatih Karaca hakkında “Ha Leylim” isimli şarkı nedeniyle başlatılan müstehcenlik soruşturması kapsamında savcılık ifadesi ortaya çıktı. Karaca, avukatlarıyla Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na giderek savcılığa ifade verdi. Şarkıcı, ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulayarak Karaca’yı serbest bıraktı.

ŞARKININ YAZIM SÜRECİNİ ANLATTI

Fatih Karaca, “Ha Leylim” şarkısının sözlerinin ve müziğinin kendisine ait olduğunu belirtti. Şarkıyı yaklaşık iki sene önce yazdığını ve aşkı ifade etmek istediğini söyledi. Klibin kurgusunu yönetmen Sinan Tuncay ile birlikte hazırladıklarını anlattı. Şarkının hareketli olduğunu, bu yüzden Trakya düğünlerini canlandırmak istediklerini dile getirdi. Klip çekiminin oluşturulmasında kendisi ve yönetmen dışında kimsenin katkısı olmadığını vurguladı. Aynı zamanda şarkının yapımcısı olduğunu ve şarkısının bir sanat eseri olduğunu kaydetti.

KLİPTE SUÇ UNSURU OLMADIĞINI SAVUNDU

Karaca, klipte müstehcenliğe ilişkin herhangi bir sahne, görüntü veya gönderme bulunmadığını ifade etti. Klipte yer alan iki erkeğin birbirine bakma görüntüsünün müstehcenlik suçuna vücut vermediğini söyledi. İki insanın birbirine bakmasının ve karşılıklı dans etmesinin suç olmadığını belirtti. Bu bakışların aşk, nefret veya kırgınlıkla olabileceğini ifade etti. Bütün bunların sinemanın, sanatın ve edebiyatın konusuna dahil olduğunu savundu. Sistematik şekilde çoğu eserinden kimliği üzerinden suç içerikli anlamlar çıkarılmasını kabul etmediğini aktardı. Eserlerini sürekli açıklamak zorunda bırakılmasının haksızlık olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Fatih Karaca, aynı eserlerin başka bir sanatçı tarafından yapılması durumunda soruşturma açılıp açılmayacağını sorguladığını belirtti. Aynı yorumların yapılıp yapılmayacağını kendi içinde değerlendirdiğini söyledi. Kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Kamuoyunda Mabel Matiz olarak bilinen şarkıcının geçen yıl “Perperişan” isimli şarkısına da soruşturma başlatılmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın talebi üzerine bu şarkıya erişim engeli getirilmişti. Bu kararın ardından şarkıcı, İçişleri Bakanlığı’nın suç duyurusuyla 22 Eylül 2025’te Çağlayan Adliyesi’ne giderek savcılığa ifade vermişti.

BERAAT KARARI VERİLMİŞTİ

Müzisyen, savcılık ifadesinde şarkı sözlerinde müstehcenlik içeren bir kasıt ya da amaç bulunmadığını söylemişti. Üzerine atılan suçlamayı kabul etmediğini belirtmişti. Müziğinin amacının insanları tetiklemek ya da negatif yönlendirmek olmadığını ifade etmişti. Aksine insanları birleştirmek ve iyi duygular uyandırmak olduğunu dile getirmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede şarkının cinsel arzuyu dolaylı yoldan tahrik ettiği anlatılmıştı. Bedensel ve ruhsal metaforlarla erotik çağrışımlar oluşturduğu öne sürülmüştü. Cinsel birleşmeye yönelik betimlemelerin herkes tarafından kolayca anlaşılabildiği aktarılmıştı. Sözlerin çocukların korunması açısından tehlike arz ettiği belirtilmişti.

ÜÇ YILA KADAR HAPİS TALEBİ SONUÇSUZ KALDI

Hazırlanan iddianamede Fatih Karaca’nın “müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek” suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. Mabel Matiz, müstehcenlik suçlamasıyla açılan davada suçun unsurlarının oluşmadığı tespitiyle 8 Mayıs 2026’da görülen davada beraat etmişti.