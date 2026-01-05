Macaristan’ın Veto Kararı AB İçindeki Fikir Ayrılığına Dikkat Çekti

Avrupa Birliği, Venezuela’daki siyasi durumu ele alan ve demokrasi çağrısı yapan sert bir bildiri yayımladı. Bildirinin Macaristan tarafından veto edilmesi ise birliğin içindeki derin fikir farklılıklarını yeniden gün yüzüne çıkardı.

BUDAPEŞTE’DEN BEKLENMEDİK VETO

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas adına yayımlanan bildiriyi, birliğin 27 üyesinden 26’sı destekledi. Avusturya’dan İsveç’e, Almanya’dan İspanya’ya kadar birçok ülke ortak bir duruş sergilerken, yalnızca Macaristan bu destek listesinin dışında yer aldı. Budapeşte yönetimi, AB’nin ortak görüşüne neden katılmadığı hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı.

AB’DEN VENEZUELA BİLDİRİSİ

Yüksek Temsilci Kaja Kallas tarafından dile getirilen AB duruşunda, Nicolas Maduro’nun demokratik yollarla seçilmiş bir başkan olarak meşruiyeti vurgulandı. Bildiride ayrıca şu noktalar belirtildi: – Venezuela’daki krizin çözümü için acilen demokratik adımlar atılması gerektiği ifade edildi. – Transnasyonel organize suçlar ve uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadelenin öncelikli olduğu, ancak bu sürecin uluslararası hukuka saygı çerçevesinde yürütülmesi gerektiği vurgulandı. – Zorlukların aşılmasında toprak bütünlüğü ve egemenlik ilkelerine tam bağlılık gösterilmesi gerektiği hatırlatıldı.