Macaristan’ın Veto Kararı AB İçindeki Fikir Ayrılığına Dikkat Çekti

macaristan-in-veto-karari-ab-icindeki-fikir-ayriligina-dikkat-cekti

Avrupa Birliği, Venezuela’daki siyasi durumu ele alan ve demokrasi çağrısı yapan sert bir bildiri yayımladı. Bildirinin Macaristan tarafından veto edilmesi ise birliğin içindeki derin fikir farklılıklarını yeniden gün yüzüne çıkardı.

BUDAPEŞTE’DEN BEKLENMEDİK VETO

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas adına yayımlanan bildiriyi, birliğin 27 üyesinden 26’sı destekledi. Avusturya’dan İsveç’e, Almanya’dan İspanya’ya kadar birçok ülke ortak bir duruş sergilerken, yalnızca Macaristan bu destek listesinin dışında yer aldı. Budapeşte yönetimi, AB’nin ortak görüşüne neden katılmadığı hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı.

AB’DEN VENEZUELA BİLDİRİSİ

Yüksek Temsilci Kaja Kallas tarafından dile getirilen AB duruşunda, Nicolas Maduro’nun demokratik yollarla seçilmiş bir başkan olarak meşruiyeti vurgulandı. Bildiride ayrıca şu noktalar belirtildi: – Venezuela’daki krizin çözümü için acilen demokratik adımlar atılması gerektiği ifade edildi. – Transnasyonel organize suçlar ve uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadelenin öncelikli olduğu, ancak bu sürecin uluslararası hukuka saygı çerçevesinde yürütülmesi gerektiği vurgulandı. – Zorlukların aşılmasında toprak bütünlüğü ve egemenlik ilkelerine tam bağlılık gösterilmesi gerektiği hatırlatıldı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Hurdacıların Kaçırdığı 250 Bin TL’lik Malzeme Ele Geçirildi

Kayseri'de 250 bin TL'lik hurda çalan iki hırsız, polis tarafından kısa sürede yakalandı. Olay anı güvenlik kameralarıyla belgelendi.
Gündem

Tokat’ta Evde Yangın 50 Çuval Fındığı Kül Etti

Erbaa'da elektrik kaçağından kaynaklandığı öne sürülen yangında bir ev ve yaklaşık 3 ton fındık yandı. Yangın, büyük zarara yol açtı.
Gündem

İnegöl’de Otomobil Çarpışması: 3 Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı; kaza sonucunda aralarında bir çocuğun da bulunduğu üç kişi yaralandı.
Gündem

Isparta’da Kamyonet ve Mikser Çarpıştı: 1 Yaralı

Isparta'da meydana gelen bir trafik kazasında kamyonetle mikser çarpıştı. Kazada sıkışan bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Gündem

Bursa’da Kayınbirader Eniştesi Tarafından Vuruldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan kavgada enişte, kayınbiraderini tabancayla bacağından yaraladı. Enişte ise darp sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.