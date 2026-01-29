Maccabi Rapyd’e Para Cezası: Ergin Ataman’a Hakaret

maccabi-rapyd-e-para-cezasi-ergin-ataman-a-hakaret

EuroLeague tarafından yapılan resmi açıklamada, “Maccabi Rapyd, Panathinaikos ile gerçekleştirilen maç esnasında taraftarlarının sarf ettikleri hakaret içeren tezahüratlar nedeniyle, Avrupa Ligi Basketbol Disiplin Kuralları çerçevesinde 12 bin avro ceza almıştır” denildi. Maccabi Rapyd taraftarları, Panathinaikos ile oynanan maç öncesinde ve sırasında başantrenör Ergin Ataman’a yönelik küfürlü tezahüratlarda bulunmuştu.

İSRAİL TARAFTARLARINDAN KÜFÜRLÜ TEPKİ

Tel Aviv’deki Menora Mivtachim Arena’da gerçekleştirilen Avrupa Ligi mücadelesi öncesinde salon girişinde yaklaşık 300 kişilik bir grup İsrailli taraftar, A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın başantrenörlüğünü de üstlenen Ergin Ataman ve Yunan ekibi hakkında hakaret içeren ifadelerle seslerini yükseltti. Maç esnasında ve sonrasında, Ergin Ataman soyunma odasına geçerken de taraftarlar küfürlü tezahüratlarına devam etti.

MACCABİ, MAÇI KAZANDI

Maccabi Rapyd, Avrupa Ligi’nin 24. haftasında oynanan karşılaşmayı 75-71’lik skorla kazanırken, Ergin Ataman karşılaşma sonrası yaptığı değerlendirmede, maruz kaldığı hakaret dolu tezahüratlara tepki gösterdi. Daha önce ise İspanya, İtalya ve Yunanistan’daki farklı taraftar grupları, yaptıkları protestolar ve açıklamalarla İsrail basketbol takımlarının Avrupa Ligi’nden men edilmesini talep etmişti.

