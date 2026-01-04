Macron’dan Venezuela İçin Liderlik Çağrısı Edmundo Gonzalez’a

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD’nin askeri bir operasyonla Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu ülke dışına çıkardığı dönemde, muhalif Edmundo Gonzalez’in 2024 seçimlerinde liderlik rolünü alması gerektiğini vurguladı. Macron, sosyal medya platformunda gerçekleştirdiği açıklamada, “Venezuela halkının bugün Nicolas Maduro diktatörlüğünden kurtulduğunu ve bundan ancak sevinç duyabileceğini” ifade etti. Maduro’nun “iktidarı gasp ederek ve Venezuela halkının temel özgürlüklerini hiçe sayarak onuruna ağır bir darbe indirdiği” değerlendirmesinde bulunan Macron, geçiş sürecinin liderliğinin Gonzalez tarafından üstlenilmesi gerektiği çağrısında bulundu. Ayrıca, “Gelecek geçiş süreci barışçıl, demokratik ve Venezuela halkının iradesine saygılı olmalıdır. 2024’te seçilen Başkan Edmundo Gonzalez’in bu geçişi mümkün olan en kısa sürede sağlayabileceğini umuyoruz.” dedi. Macron, bölgesel ortaklarla müzakereler yürüttüklerini ve Fransa’nın Venezuela’daki vatandaşlarının güvenliğini sağlama konusundaki hassasiyetini yineledi.

ASKERİ OPERASYONUN YANSIMALARI

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Maduro’nun “Venezuela halkının gücünü elinden alarak ve halkı temel özgürlüklerinden mahrum bırakarak” demokratik hakların zedelenmesine neden olduğunu belirtti. Fransa’nın, “Venezuela halkının egemenliğini sürekli olarak savunduğunu” da belirten Barrot, ABD’nin Maduro’ya yönelik müdahalesinin “uluslararası hukukun temelini oluşturan güç kullanmama ilkesini ihlal ettiğini” ifade etti. Barrot, ayrıca kalıcı bir siyasi çözümün şart olarak dışarıdan dayatılamayacağının altını çizerek, egemen halkların kendi geleceklerine kendilerinin karar vermesi gerektiğini hatırlattı. “BMGK daimi üyesi olarak öncü sorumluluğu olanların ilkesini sürekli ihlalinin, dünya güvenliği açısından, önemli sonuçları olacağına” dikkat çekerek, “Tarihten ders çıkaran bir ülke olarak Fransa’nın buna hazırlandığını” duyurdu. Fransa’nın, devletlerin her zaman ve her yerde uluslararası eylemlerine rehberlik etmesi gereken BM Sözleşmesi’ne bağlılığını vurguladığını ifade etti.

VENEZUELA’DA GELİŞMELER

Venezuela’nın başkenti Caracas’ta yaşanan patlama ve uçak sesleri, ülkede ABD’nin sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlediği suçlamalarını beraberinde getirdi. ABD Başkanı Donald Trump, Maduro’ya karşı büyük çaplı bir operasyonun gerçekleştirildiğini ve Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurdu. ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD’de suç duyurusunda bulunulduğunu ve Maduro’ya “uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD’ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma” suçlamalarının yöneltildiğini belirtti. Venezuela yönetimi, ABD’nin eylemlerine karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı. Bazı ülkeler bu durumu eleştirirken, bazıları da ABD’ye desteklerini açıkladı.