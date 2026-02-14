Macron ile Abdi’nin Görüşmesi Kamuoyunda Tartışma Yarattı

Fransız Cumhurbaşkanı Macron ile terör örgütü SDG/YPG’nin lideri Abdi’nin Almanya’da katıldıkları bir konferans sırasında kameraların önünde gösterdikleri samimi tavırlar dikkat çekti. ABD’den ise önemli bir görüşme ve ardından gelen paylaşımlar gündeme damga vurdu. Fransa’nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen Güvenlik Konferansı çerçevesinde terör örgütü SDG/YPG’nin elebaşı Mazlum Abdi ile SDG’li İlham Ahmed ile buluştu.

KUCAKLAŞMA GÖRÜNTÜLERİ

Görüntülerde Macron ve elebaşı Abdi’nin kucaklaşmaları öne çıkarken, bu görüşmelere dair açıklama ise terör örgütü SDG/YPG tarafından yapıldı. Açıklamada, Fransa’nın ateşkesin sürdürülmesi ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesine yönelik girişimlerinden dolayı Macron’a teşekkür edildi. Paris yönetiminin sürece desteğinin kritik olduğuna vurgu yapıldı.

29 OCAK ANLAŞMASI GÜNDEMDİ

Görüşmede, SDG/YPG ile Suriye hükümeti arasında 29 Ocak’ta varılan anlaşmanın uygulanması ele alındı. Terör örgütü SDG/YPG, bu anlaşmanın hayata geçmesi için uluslararası desteğin “kritik” olduğunu dile getirdi. Anlaşmanın tamamlanmasının, Suriye genelinde istikrar sağlanmasına katkıda bulunacağı aktarıldı.

Terör örgütü SDG/YPG’nin açıklamasına göre Macron, Fransa’nın bu çerçevedeki çabalarını süreceğini ifade etti. Bu görüşmenin, SDG/YPG mensupları ve Suriye hükümeti temsilcilerinin Münih’te birçok dünya heyetiyle temas gerçekleştirdiği bir dönemde yapılması dikkat çekti.

BİR FOTOĞRAF HER ŞEYİ ANLATIYOR

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Münih Güvenlik Konferansı’nda Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani liderliğindeki Suriye heyeti ile bir araya geldi. Suriye Dışişleri Bakanlığı, Rubio ile Şeybani liderliğindeki heyet arasında Suriye ve çevresine dair konuların tartışıldığını, ayrıca Suriye’nin birliği ve egemenliğine verilen desteğin teyit edildiğini duyurdu. Toplantıya katılan SDG elebaşı Mazlum Abdi, Suriye’de kaybettiği topraklar nedeniyle özerklik iddialarından feragat etmişti. ABD’nin toplantıda YPG/PKK kontrolündeki SDG mensuplarının Suriye ordusuyla entegrasyonuna destek vereceği ifade edildi. ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, sosyal medya hesabından toplantı sırasında çekilen bir fotoğrafı paylaşarak, “Bin kelimeye bedel bir fotoğraf. Yeni bir başlangıç” yorumunu yaptı.

MACRON’UN DESTEK AÇIKLAMASI

Macron, SDG/YPG ile Suriye yönetimi arasında ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni mutabakatı destekleyeceğini belirtmişti. Fransız lider, Paris’in anlaşmanın tam olarak hayata geçirilmesini destekleyeceğini vurguladı. Fransa’nın duruşuna dair Fransız basınında, “Paris’in kırmızı çizgisi net. Fransa, ABD’nin aksine SDG’yi yüzüstü bırakmayacak” ifadeleri yer aldı.