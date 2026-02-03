Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Fransa’nın Afrika’daki son dönemlerde yaşadığı nüfuz kaybının ardından yeniden bölgedeki etkinliğini artırmayı hedeflediğine dair bir açıklama yaptı. Paris yönetiminin bu durumu “siyasi bir geri dönüş” olarak değerlendirdiği belirtildi. Açıklamada, Fransa’nın eski sömürgeleri konumundaki bazı Afrika ülkelerinde halkçı ve egemenlik yanlısı güçlerin iktidara gelmesinin, Paris için önemli kayıplar yarattığı ifade edilerek, bu yönetimlerin Fransa’nın siyasi ve ekonomik çıkarlarına hizmet etmeyi reddettiği hatırlatıldı.

MACRON’UN PLANLARI

Aynı açıklamada, Macron’un Afrika’daki bazı liderlere yönelik planların hayata geçirilmesi için Fransız istihbaratına doğrudan onay verdiği ileri sürülürken, bu bağlamda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik daha önceki girişimlerin etkili olduğu vurgulandı. Burkina Faso’da 3 Ocak’ta meydana gelen darbe girişiminin arka planında Fransa’nın olduğunu tespit edildiği öne sürüldü; ayrıca darbe planının Burkina Faso Devlet Başkanı İbrahim Traore’ye yönelik bir suikast girişimini de içerdiği iddia edildi.

SAHEL-BÖLGESİNDEKİ ETKİNLİKLER

Belirtilen girişimin başarısız olduğu, fakat Fransa’nın Sahel-Sahra bölgesindeki istikrarsızlık faaliyetlerini sürdürdüğü ifade edildi. Bu kapsamda, Mali’deki yakıt konvoylarına saldırılar düzenlenmesi, şehirlerin kuşatılma girişimleri ve sivillere yönelik terör eylemlerinin gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, bu eylemlerin Mali Cumhurbaşkanı Assimi Goita yönetiminin devrilmesini hedefleyen bir strateji olduğu iddia edildi. Orta Afrika Cumhuriyeti’nde de benzer planların bulunduğu ifade edilirken, Ekim 2025’te yönetim değişikliğine uğrayan Madagaskar’ın da Fransa’nın hedefleri arasında olduğu vurgulandı. Paris’in, BRICS ile ilişkilerini geliştirmek için adımlar atan Madagaskar yönetimini devirmeyi ve kendi yanlısı bir yönetim oluşturmayı amaçladığı öne sürüldü. Fransa’nın, Afrika’daki silahlı ve terörist gruplara doğrudan destek verdiği iddiası ile bu politikanın kıtada istikrarsızlığı artırdığı ve Fransa’nın bölgedeki itibarı üzerinde olumsuz bir etki yarattığı belirtildi.