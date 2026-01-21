Macron’un Davos’taki Gözlük Tercihi Gösteriş Mi?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Salı günü Davos’ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu’ndaki konuşmasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland ile ilgili gümrük misillemesi tehdidini sert bir dille eleştirdi. Macron, dünya siyasetindeki “kuralsızlık ve hukuk tanımazlık” eğilimlerinin arttığına dikkat çekerek, “Uluslararası hukuk ayaklar altına alınırken, emperyal arzular yeniden su yüzüne çıkıyor. Ayrıca, gümrük tarifeleri, bir ülkenin toprak egemenliğine karşı kullanılacak bir koz haline geliyorsa…” şeklinde ifadelerde bulundu.

GÜMRÜK VERGİLERİ GÜNDEMDE

Macron’un konuşmasında vurgulanan bir diğer nokta ise Trump’ın Fransa’nın Gazze için oluşturduğu “Barış Kurulu”na katılmayı reddetmesinin ardından, Fransız şarap ve şampanyalarına %200 gümrük vergisi getirme tehdidinin hala geçerli olduğu yönündeki bilgiydi.

GÖZLÜKLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Konuşmanın ardından Macron’un gözlükleri medyanın ilgi odağı oldu. Fransa basını, Macron’un daha önce yaşadığı göz rahatsızlığı nedeniyle bu gözlüğü taktığını belirtti. Geçtiğimiz hafta, güney Fransa’daki bir askeri etkinlikte belirgin bir kızarıklıkla görüntülenen Macron, gözlüğü ile dikkat çekmişti. Askerlerle yapılan bir görüşmede, durumunu hafifseyerek “Bu durum tamamen önemsiz” ifadelerini kullanan Macron, “Gözümün bu çirkin görünümü için özür dilerim” açıklamasında bulunmuştu. Şaka yollu olarak ise “Bu bir kaplan gözü (l’oeil du tigre). Kararlılığın işaretidir” demişti.

SAĞLIK DURUMU GÜVEN VERİYOR

Fransa’daki tıbbi kaynaklar, Macron’un subkonjonktival kanama yaşadığını bildiriyor. Bu durum, gözdeki damarların patlamasıyla ortaya çıkıyor ve genellikle acı vermiyor, görmeyi etkilemiyor, iz bırakmadan ortadan kalkıyor. Genellikle basit nedenlerle, yani şiddetli öksürük, hapşırma ya da gözle temas gibi nedenlerle çıkması mümkün. Yüksek tansiyon veya diyabeti olan kişilerde daha sık görülüyor. RTL’ye konuşan doktor ve medya yorumcusu Jimmy Mohamed, Macron’un gözlüğünün tıbbi bir koruma amacını taşımadığını belirtirken, “Macron bunu tamamen estetik bir kaygı ile tercih etti. Bazı insanlar onu hasta sanabilir, bu nedenle gözlük takmayı uygun buldu” ifadesinde bulundu.

SOSYAL MEDYA TEPKİLERİ

Macron’un gözlükleri sosyal medyada da çeşitli yorumlara neden oldu. Kullanıcılardan bazıları, Fransızca “kéké” yani “gösterişçi” ifadesini kullanırken, kimileri onu “cyborg” ile kıyasladı. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Top Gun filmindeki Tom Cruise’a atıfta bulunarak esprili paylaşımlar gerçekleştirdi.