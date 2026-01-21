Rekabet Kurumu’ndan Temu’ya Türkiye Ofisi Baskını

Çinli çevrim içi perakendeci Temu’nun Türkiye bürosuna Rekabet Kurumu tarafından operasyon gerçekleştirildi. Temu’nun sözcüsü, baskının sabah erken saatlerde yapıldığını onayladı. Temu sözcüsü ile yapılan görüşmede, “Türk yetkililerle tam iş birliği içinde olacağız” ifadeleri yer aldı. Sözcü, inceleme süresince dizüstü bilgisayarlar ve bazı elektronik cihazlara el konulduğunu belirtti. Rekabet Kurumu ise yürütülen operasyonla ilgili yorum talebine anında dönüş sağlamadı.

DÜNYA ÇAPINDA FAALİYET GÖSTERİYOR

Temu, giyimden akıllı telefonlara kadar geniş bir ürün yelpazesini oldukça düşük fiyatlarla sunarak dünya genelinde dikkat çekiyor. Bu çevrim içi perakendecilik platformu, Çinli e-ticaret devi PDD Holdings’e bağlı bir kuruluş olarak faaliyet gösteriyor. Türkiye’nin attığı adım, Temu’nun Avrupa merkezi Dublin’deki ofisinin, Avrupa Birliği düzenleyicileri tarafından haksız Çin devlet sübvansiyonları ile ilgili olası endişeler nedeniyle daha önce denetlenmesinin ardından hayata geçirildi.