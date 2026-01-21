Macron’un Davos’taki Gözlük Tercihi Ne Anlama Geliyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Salı günü Davos’ta gerçekleşen Dünya Ekonomik Forumu’nda önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’la ilgili sekiz Avrupa ülkesine yönelik gümrük misillemesi tehdidini oldukça sert bir şekilde eleştirdi. Macron, dünya siyasetinde “kuralsızlık ve hukuk tanımazlık” eğilimlerinin güçlendiğine dikkat çekerek, “Uluslararası hukuk ayaklar altına alınırken, emperyal arzular yeniden ortaya çıkıyor. Hele ki gümrük tarifeleri, bir ülkenin toprak egemenliğine karşı koz olarak kullanılıyorsa…” şeklinde ifadeler kullandı. Ayrıca, Trump’ın Fransa’nın Gazze için oluşturduğu “Barış Kurulu”na katılmayı reddetmesinin ardından, Fransız şarapları ve şampanyalarına yüzde 200 gümrük vergisi getirme tehdidinin masada durduğunun altını çizdi.

MACRON’UN GÖRÜNÜMÜ DİKKAT ÇEKTİ

Macron’un konuşmasının yanı sıra, iç mekânda kullandığı mavi yansıtmalı pilot gözlükler de dikkatleri üzerine topladı. Fransa basınında yer alan haberlere göre, Macron’un bu görünümünün geçtiğimiz haftalarda yaşadığı bir göz rahatsızlığı ile ilgili olduğu belirtildi. Güney Fransa’da bir askeri etkinlikte belirgin bir kızarıklıkla görüntülenen Macron, benzer gözlükler takıyordu. Askerlerle yaptığı bir görüşme sırasında durumu hafifleten Macron, rahatsızlığının “tamamen önemsiz” olduğunu ifade ederek, “Gözümün bu çirkin görünümü için özür dilerim” dedi. Şaka yaparak, “Bu bir kaplan gözü (l’oeil du tigre). Kararlılığın işaretidir,” şeklinde açıklamalarda bulundu.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDAKİ DEĞERLENDİRMELER

Fransa’daki sağlık kaynakları, Macron’un subkonjonktival kanama geçirdiğini vurguladı. Bu durum, gözdeki küçük damarların patlaması sonucu oluşuyor; acı vermiyor, görmeyi etkilemiyor ve yaklaşık iki hafta içinde kendiliğinden iyileşiyor. Genel olarak bu durum, şiddetli öksürük, hapşırma veya göze dokunma gibi basit nedenlerle ortaya çıkabiliyor. Yüksek tansiyon veya diyabet gibi sağlık sorunları olan bireylerde daha sık görülebiliyor. RTL’ye konuşan doktor ve medya yorumcusu Jimmy Mohamed, Macron’un kullandığı güneş gözlüğünün tıbbi bir koruma amacı taşımadığını belirterek, “Macron bunu tamamen estetik ve imaj kaygısıyla seçti. Bazı insanlar onu hasta sanabilir, o da böyle fotoğraflanmamak için gözlük takmayı tercih etti,” değerlendirmesinde bulundu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Macron’un gözlükleri, sosyal medyada da oldukça fazla konuşuldu. Bazı kullanıcılar, Fransızca argo “kéké” yani “gösterişçi” tasvirinde bulunurken, kimileri onu “cyborg”a benzetti. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Top Gun filmindeki Tom Cruise karakterine göndermeler yaparak esprili paylaşımlar gerçekleştirdi.