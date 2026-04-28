Madenciler Eylemlerini Sonlandırdı: İçişleri Bakanı Devrede

Ankara, son günlerde madencilerin eylemlerine ev sahipliği yaptı. Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Doruk Madencilik ve Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.’de çalışan madenciler, alacaklarının ödenmemesi nedeniyle başkentte açlık grevine ve protesto eylemine başladı.

MADENCİLERDEN YENİ BİR AŞAMA

Maden işçilerinin hak arayışında önemli bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı, madencilerin sorunlarına çözüm bulmak amacıyla yoğun bir görüşme trafiği başlattı.

İÇİŞLERİ BAKANI İLE İŞVEREN GÖRÜŞTÜ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bağımsız Maden-İş Sendikası Başkanı Gökay Çakır ve Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu ile bir toplantı gerçekleştirdi.

UZLAŞMA SAĞLANDI

İçişleri Bakanlığı’ndaki toplantı, taraflar arasında uzlaşmayla sonuçlandı. Bakanlık, “İşçiler, işverenle anlaşarak eylemi noktaladıklarını açıklamışlardır” şeklinde bir açıklama yaptı.

EYLEMİN SONU

Protesto eylemine katılan madenciler, eylemlerini sona erdirme kararı aldı.

“MAAŞLAR YATTI, EYLEMİ SONLANDIRDIK”

Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Gökay Çakır, İçişleri Bakanlığı’ndaki görüşmenin ardından bir açıklama yaptı. Çakır, “Toplantı olumlu geçti. Çoğu arkadaşımızın maaşları yattı. 15 gün süre istediler bizden. Bunun da garantörü bakanlıklar. Bu saatten itibaren bizler de eylemimizi sonlandırdık,” şeklinde ifade etti.

