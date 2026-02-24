Madencilikte Güvenlik İçin Yeni Raporlama Sistemi

madencilikte-guvenlik-icin-yeni-raporlama-sistemi

Madencilik sektörü, kazaların önlenmesi amacıyla yeni bir girişimde bulunuyor. Türkiye Madenciler Derneği, “sorumlu madencilik insiyatifi”ni uygulamaya koydu. Maden şirketleri, kendi sahalarında meydana gelen kazaların raporunu derneğe bildirmekle yükümlü hale geliyor. Güvenlik performansları ve kaza istatistikleri merkezi bir havuzda toplanacak ve her 6 ayda bir bu veriler kamuoyuyla paylaşılacak. Sisteme katılan şirket sayısı 16 olarak belirlendi. Bu şirketler, Türkiye’deki madencilik sektöründe istihdamın yüzde 13,3’ünü temsil ediyor.

İŞ KAZALARINDA MADENCİLİĞİN PAYI

Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz, Türkiye’deki iş kazalarının yüzde 4’ünün madencilik sektöründe gerçekleştiğine dikkat çekti. “Her kaza önlenebilir.” ifadesini kullanan Yılmaz, uygulamanın detayları hakkında bilgiler verdi. Yılmaz, “Firmanın herhangi bir tanesinin madeninde olmuş olan bir kazayı içeriğiyle kök analiziyle birlikte bu platformda paylaşacak. Kök sebebi diğer madencilik şirketinin de görüp anlamasıyla olası kaza için önlem alma fırsatı sağlayacak.” şeklinde konuştu.

EN FELAKET VERİCİ KAZA

Tarihte meydana gelen en yüksek can kaybına neden olan iş kazası, 13 Mayıs 2014’te Manisa’nın Soma ilçesindeki bir maden ocağında gerçekleşti. Çıkan yangın sonucunda 301 işçi hayatını kaybetti ve en az 88 işçi yaralandı. Bu facia, Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en fazla can kaybıyla sonuçlanan iş ve madencilik kazası olarak kayıtlara geçti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Ramazan Alışverişlerini Avantajlı Hale Getiren Kampanyalar

Ramazan, manevi atmosferiyle dolup taşan, yardımlaşma ve paylaşmanın arttığı özel bir aydır. İftar sofraları ve bayram hazırlıkları bu dönem boyunca önem kazanır.
Gündem

Alman Savcıya Suikast Planı Deşifre Edildi

Silahlı suç örgütü "Casperlar"ın, Almanya'da bir savcıya suikast planladığı belirlendi. Bu durum, yakalanan bir şüpheli ile gün yüzüne çıktı. Suikast motivasyonu ve süreç araştırılıyor.
Gündem

Madencilikte Güvenliği Artıracak Yeni İnisiyatif

Türkiye Madenciler Derneği, maden kazalarını azaltmak amacıyla üyelerinden detaylı kaza raporları talep edecek. Bu raporlar, güvenlik önlemleri için bilgi havuzu oluşturacak.
Gündem

Irak’ta Türkiye İthal Erik Fiyatları Şaşırttı

Yaz meyvesi erik, Türkiye'den Irak'a getirildi ve manavda dolarla satışa sunuldu. Talebin yüksek olması dikkat çekti.
Gündem

İran Çin’den Gemisavar Füzeleri Alımına Yaklaştı

Tahran'ın Çin'den CM-302 gemisavar füzeleri alımının son aşamaya geldiği, bu silahların ABD deniz gücü üzerinde önemli bir tehdit oluşturabileceği iddia edildi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.