Madencilikte Güvenlik İçin Yeni Raporlama Sistemi

Madencilik sektörü, kazaların önlenmesi amacıyla yeni bir girişimde bulunuyor. Türkiye Madenciler Derneği, “sorumlu madencilik insiyatifi”ni uygulamaya koydu. Maden şirketleri, kendi sahalarında meydana gelen kazaların raporunu derneğe bildirmekle yükümlü hale geliyor. Güvenlik performansları ve kaza istatistikleri merkezi bir havuzda toplanacak ve her 6 ayda bir bu veriler kamuoyuyla paylaşılacak. Sisteme katılan şirket sayısı 16 olarak belirlendi. Bu şirketler, Türkiye’deki madencilik sektöründe istihdamın yüzde 13,3’ünü temsil ediyor.

İŞ KAZALARINDA MADENCİLİĞİN PAYI

Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz, Türkiye’deki iş kazalarının yüzde 4’ünün madencilik sektöründe gerçekleştiğine dikkat çekti. “Her kaza önlenebilir.” ifadesini kullanan Yılmaz, uygulamanın detayları hakkında bilgiler verdi. Yılmaz, “Firmanın herhangi bir tanesinin madeninde olmuş olan bir kazayı içeriğiyle kök analiziyle birlikte bu platformda paylaşacak. Kök sebebi diğer madencilik şirketinin de görüp anlamasıyla olası kaza için önlem alma fırsatı sağlayacak.” şeklinde konuştu.

EN FELAKET VERİCİ KAZA

Tarihte meydana gelen en yüksek can kaybına neden olan iş kazası, 13 Mayıs 2014’te Manisa’nın Soma ilçesindeki bir maden ocağında gerçekleşti. Çıkan yangın sonucunda 301 işçi hayatını kaybetti ve en az 88 işçi yaralandı. Bu facia, Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en fazla can kaybıyla sonuçlanan iş ve madencilik kazası olarak kayıtlara geçti.