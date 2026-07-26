Madison, Polis Vuruşu Sonrası Etkinlikleri İptal Etti

Madison’da bir polis tarafından vurulan Corey Ruiz’in ölümü, kentteki derin ırksal bölünmeleri gündeme taşıdı ve yaz etkinliklerinde iptallere yol açtı. Wisconsin mahkeme kayıtlarında siyah veya Latin olarak geçen Ruiz, Çarşamba günü kentin en liberal mahallesinde 52 yıllık bir gıda kooperatifinin yakınında polisle kısa bir arbedenin ardından vurularak öldürüldü. Bu olay, 2012’den bu yana aynı mahallede polisin üçüncü kez birini öldürmesi oldu ve siyah toplumun adalet çağrılarını yeniden alevlendirdi.

PROTESTOLAR KONSER VE FESTİVALİ İPTAL ETTİRDİ

Siyah aktivist Clyde Mayberry, Cuma günü Facebook’ta yaptığı paylaşımda “Toplumumuz açık ve net konuştu: bu işler her zamanki gibi yürümeyecek. Aldığınız kararlar bu kentin acıyı, kaybı ve hesap verebilirlik çağrısını tanımaya devam etmesini sağladı” dedi. Çarşamba günkü silahlı olayın ardından saatler içinde sokaklara dökülen protestocular, eyalet meclis binasında düzenlenen ve her hafta yaklaşık 30 bin kişiyi çeken Wisconsin Oda Orkestrası’nın açık hava konserini bastı. Çoğu siyah olan eylemciler, sahne önünde gecelik 1.800 dolara kadar kiralanan masalarda oturan beyaz konser izleyicilerinin karşısında durdu. Organizatörler etkinliği iptal etti. Perşembe günü bir protesto tehdidi, kentin yeni bir halk pazarının büyük açılışını erteletti. Olay yerine birkaç blok ötede Cumartesi günü başlaması planlanan AtwoodFest adlı popüler mahalle festivali de olası protestolar nedeniyle iptal edildi. Festival organizatörleri “Mahallemiz, festival alanımıza sadece birkaç blok ötede bir başka korkunç polis müdahalesine tanık oldu. Bu bizi derin bir acı ve haklı öfkeyle bıraktı. Toplumumuzda ve ülkemizde çok sık yaşananların farkındalığıyla bu yılki AtwoodFest iptal edilmiştir” açıklamasını yaptı.

PAZAR YERİ DÖRT SAAT ERKEN KAPANDI

Cumartesi günü meclis binası çevresinde her hafta yaklaşık 20 bin kişiyi ağırlayan popüler pazar yeri, protestoculara destek için normal kapanış saatinden yaklaşık dört saat önce kapandı. Pazar organizatörleri sosyal medyada “Toplumumuzla birlikte yas tutuyoruz ve işlerin her zamanki gibi yürüyemeyeceği konusunda hemfikiriz” paylaşımında bulundu. Satıcıların stantlarını topladığı sırada meclis binasında bir avuç protestocu toplandı. “Adalet Corey’e” yazılı bir pankart tutan Reba Bergmann, “Kimse bunun sıradan bir Cumartesi olduğunu düşünmemeli” dedi. Lilly Nimmer ise “Hayat normal değil. Daha fazla öfkelenmeliyiz. İnandıklarımız için ayağa kalkmalıyız” ifadelerini kullandı. Pazar alışverişi yapan 30 yaşındaki Charles Ault, erken kapanma kararını desteklediğini belirterek “Önemli olan asıl trajediye odaklanmak: birinin öldürülmesi. Biraz pazar zamanını kaçırmak üzücü ama asıl mesele bu değil” dedi. Ancak Madison’a Milwaukee’den gelen Rodney Hathaway erken kapanmaya hazırlıksız yakalandı. “Bu saçmalık. İnsanların geçim kaynağı bu. Çok kısa bir yaz sezonumuz var ve bu insanlar ürünlerini satmak için buradalar” diye konuştu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR, POLİS ŞEFİ PROTESTOLARA AÇIK OLDU

Olayla ilgili soruşturmalar devam ediyor. Ruiz ailesini temsil eden sivil haklar avukatı Ben Crump, Cuma günü meclis binasında düzenlediği basın toplantısında ateş eden polis memurunun cezai suçlamalarla karşı karşıya kalması gerektiğini söyledi. Beyaz olan Madison Polis Şefi John Patterson, Perşembe günü belediye başkanıyla birlikte polis merkezinde yönettiği basın toplantısını protestocuların devralmasına izin vererek gerginliği yatıştırmaya çalıştı. Patterson, öfkeli protestocuların sorularını yanıtladı. Bir eylemci şefin hemen yanında “Yozlaşmış polisler de ölmeyi hak ediyor” yazılı bir pankart tuttu. Bir protestocunun hakaret etmesi üzerine Patterson sakin bir şekilde “Burada olduğunuz için minnettarım” yanıtını verdi.