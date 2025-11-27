Maduro’dan Hava Kuvvetlerine Hazırlıklı Olun Talimatı

Venezuelalı liderden ABD’ye eleştiri:

Venezuela’nın başkenti Caracas’ta düzenlenen törende konuşan Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesi üzerindeki baskıların giderek arttığını ifade ederek, ABD’yi “emperyalist güçlerle bölge barışını tehdit etmekle” suçladı. Maduro, son 17 haftada bir dizi provokasyon ve baskılarla karşı karşıya kaldıklarını belirtirken, bu süreçte Karayipler, Güney Amerika ve Venezuela’nın huzurunun, “sahte, abartılı ve kimsenin inanmadığı” gerekçelerle hedef alındığını ifade etti. Ülkesinin egemenliğinden taviz vermeyeceğini dile getiren Maduro, halkın her türlü saldırıya karşı hazır olduğunu kaydetti.

Venezuela halkının tarihsel bilinçle hareket ettiğini vurgulayan Maduro, “Bugün Venezuela’yı korkutan hiçbir tehdit yok. Halkımız, Bolivar’ın mirası doğrultusunda topraklarını, denizlerini ve gökyüzünü savunmak için sükunet içinde hazırdır.” dedi.

Washington yönetimi kısa bir süre önce Maduro ve üst düzey Venezüellalı yetkililerin yönettiği Cartel de los Soles’i “Yabancı Terörist Örgütler” listesine almıştı. Caracas yönetimi ise bu kararı reddederek, ABD’nin bu adımını “ülkeye müdahale için bahane üretme girişimi” olarak değerlendirdi.

ABD donanmasına ait dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve beraberindeki saldırı grubu, “uyuşturucu ile mücadele” amacıyla Latin Amerika sularına gönderildi. Bu gelişme, Venezuela tarafından bölgede askeri tansiyonu artırıcı bir hamle olarak algılanıyor. ABD’nin bu bölgedeki askeri hareketliliğine yanıt olarak Maduro, ülkede 4,5 milyon milis gücünün seferber edildiğini duyurdu. Venezuela lideri, “Herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazırız.” diyerek kararlılık mesajını yineledi.