Maduro’nun Cezaevindeki Hücre Görüntüleri Ortaya Çıktı

maduro-nun-cezaevindeki-hucre-goruntuleri-ortaya-cikti

ABD BAŞKANI TRUMP’IN VENEZUELA’YA ASKERİ MÜDAHALESİ

ABD Başkanı Donald Trump, süregeldiği tehditler sonrasında Venezuela’ya karşı saldırı emrini verdi. Venezuela’nın başkenti Karakas’tan gelen haberler arasında patlama sesleri duyulmuşken, Trump, Venezuela’nın lideri Nicolas Maduro’nun yakalandığını açıkladı. ABD’nin yürüttüğü operasyon sonucunda Maduro ve eşi, yakalanarak ülke dışına çıkarıldı. Canlı yayında gerçekleşen olay, dünya genelinde büyük ses getirdi ve olay hakkında yeni bilgiler ortaya çıktıkça ilgiyle takip edilir hale geldi.

MADURO, SUÇLAMALARI REDDETTİ

İlk kez mahkeme önüne çıkan Maduro, hakkında yöneltilen tüm suçlamaları reddetti. Duruşmada “Amerika benim evimden kaçırdı, suçsuzum” sözleriyle kendini savunmaya çalıştı. Mahkemede karşılaştığı durumu inkar ederek suçsuz olduğunu belirtmesi, dünya medyasında geniş yankı buldu.

MADURO’NUN TUTUKLULUK ŞARTLARI

Duruşma sonrası yeniden cezaevine götürülen Maduro’nun kalacağı hücreye ait görüntüler ortaya çıktı. İlgili görüntülerde, hücrede pencere olmadığı ve hijyen koşullarının son derece yetersiz olduğu dikkat çekti. Ayrıca, tutuklu yargılananların bulunduğu bu merkezin kötü bir üne sahip olduğu ifade ediliyor. Maduro’nun, 17 Mart’taki ikinci duruşmasına kadar bu sağlıksız hücrede kalacağı bilgisi verildi.

