Maduro’nun Türkiye’ye Sığınma İhtimali Gündemde

ABD VE VENEZUELA ARASINDAKİ GERİLİM ARTIYOR

ABD ile Venezuela arasındaki gerilim artmaya devam ederken, Washington Post gazetesi Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun olası bir sığınma için Türkiye’yi tercih edebileceğini öne sürdü. Gazete, Trump’ın Maduro’nun iktidarına “kolay ya da zor yoldan” son vermek istediğini belirtti, Türkiye’ye kaçış ihtimalinin ise beklenen bir durum olduğunu savundu.

TÜRKIYE MADURO’YA KAPILARINI AÇABİLİR

Venezuela yönetimiyle ilgili iddialara yakın bir kaynak, “Türkiye onun için harika bir yer. Maduro, Erdoğan’a güveniyor ve Erdoğan’ın Trump’la iyi ilişkileri var. Günün sonunda, gerçekçi ve kabul edilebilir sonuçlar neler? Açıkçası, insanlar bunun üzerine düşünüyor ve bunun için çalışıyor” diye konuştu. Aynı kaynak, Maduro’nun Türkiye’ye sığınma anlaşmasının “güvenceler” barındırabileceğini belirtti. Bu güvenceler, ABD’ye iade edilmeyeceğini garanti altına almayı amaçlıyor.

BEYAZ SARAY’DAN YANIT GELMEDİ

Maduro’nun Türkiye’ye kaçış ihtimalinin gündemde olup olmadığı veya Trump’ın kendisiyle doğrudan konuşabileceği yönündeki ifadelerin doğru olup olmadığı sorulduğunda, Beyaz Saray sözcü yardımcısı Anna Kelly’den “yorum yok” yanıtı geldi. Ayrıca, Türkiye Büyükelçiliği’nden de konuyla ilgili herhangi bir yanıt alınamadı. Venezuela hükümeti ise Maduro’nun sürgün düşüncesine dair çıkan haberleri reddetti. Konuşmasında Maduro, Venezuelalıların “bu kutsal vatanın her bir karışını her türlü emperyalist tehdide karşı savunabilecek kapasitede olmaları gerektiğini” ifade ederek, bu uğurda “her şeyini vereceğine” söz verdi.

MADURO ULUSLARARASI ALANDA YALNIZ DEĞİL

Maduro, uluslararası alanda yalnızlık hissetmiyor. Küba’nın, Maduro ve üst düzey rejim yetkililerine güvenlik sağladığı bildiriliyor. Rusya da, Venezuela ordusuna silah tedarik ederek ve ABD’nin uyguladığı sert yaptırımların yarattığı ekonomik boşlukları kapatarak Maduro’nun yanında yer alıyor. Ancak uzmanlar, Maduro ayrılmaya karar verirse Rusya, İran veya Küba’nın dışında bir varış noktası tercih etmediğini belirtiyor. Washington Post’a konuşan bir kaynak, “Eğer garantiler konusunda endişeliyse ve tarafların anlaşmaya sadık kalacağından emin olmak istiyorsa, Türkiye’ye iniş daha fazla güvenlik sağlar” dedi.

Türk hesaplarına yönelik iddialar ise dikkat çekiyor. Maduro’nun Türkiye’ye yıllardır altın taşıdığı, kendisinin ve çevresinin Türkiye’de “mutlu edecek kadar servet ve bağlantıya sahip olduğu” öne sürüldü. Türkiye, Venezuela’nın önemli altın rezervlerinin büyük bir kısmında madencilik imtiyazlarına sahip bulunuyor. Daha önce ABD’li yetkililer, Venezuela’dan Türkiye’ye gönderilen altının, daha sonra İran’a yönlendirildiğini ve Maduro’nun Türk hesaplarına aktarıldığını ifade etmişti.

TÜRKİYE, TRUMP’IN HEDİYESİ OLACAK MI?

Johns Hopkins Üniversitesi İleri Uluslararası Çalışmalar Okulu’ndan Türkiye uzmanı Lisel Hintz, Türkiye’nin Trump’ın dış politika hedefleri açısından vazgeçilmez bir aktör olarak değerlendirileceğini söyledi. Ankara, ABD’den F-35 savaş uçakları için onay almak adına bu durumu bir koz olarak kullanmayı deneyebilir; çünkü Türkiye, Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi alımından dolayı programdan çıkarılmıştır.

İKİ ÜLKE ARASINDA STRATEJİK İLİŞKİLER

Maduro, 2024 seçimlerinin ardından yeniden başkanlığını ilan ettiğinde Erdoğan’ı arayan az sayıdaki liderden biri olmuştu. Erdoğan, 2023’te üçüncü dönem için göreve başlamasında Maduro’nun Karakas’tan uçarak törene katıldığını belirtmiştir. İki ülke, son yıllarda stratejik anlaşmalar ve güçlü ticaret ilişkileriyle yakın bağlarını sürdürmüştür.