Mahkeme Kararı İle Mustafapaşa Yeniden Belediyelik Kazandı

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa, belediye statüsünün iptali sonrası tekrar belediye olma hakkını elde etti. Mahkeme kararı sonrası, bölgede yeni seçim süreci de başlamış oldu.

HUKUKA AYKIRI KARARLA DÖNÜŞ

Ankara’da gerçekleştirilen yargı sürecinde, mahkeme İçişleri Bakanlığı’nın Mustafapaşa’nın belediye statüsünü düşürdüğü işlemi hukuka aykırı buldu. Kararda, beldenin resmi kayıtlara göre nüfusunun 2 binin üzerinde olduğu vurgulanarak, bu durumun belediye statüsünün kaldırılmasını geçersiz kıldığına yer verildi.

SEÇİM TARİHE BELİRLENDİ

Mahkeme kararının ardından Mustafapaşa halkının dikkati, seçim takvimine yöneldi. Belde sakinleri 7 Haziran’da sandık başına giderek yeni belediye başkanlarını seçme fırsatı bulacak. Yarışa girecek çok sayıda adayın hazırlandığı bilgisi geliyor.

TURİZM ETKİSİ KATKI SUNUYOR

2021 yılında Dünya Turizm Örgütü tarafından “dünyanın en güzel turizm köyü” seçilen Mustafapaşa’nın sağlam turizm potansiyeli, mahkeme kararında etkili bir faktör olarak öne çıkıyor.

UZUN SÜRELI MÜCADELEME SONUCU ALINDI

Turizmci Mustafa Ak, bu önemli karar sonrası yaptığı açıklamada, uzun bir mücadelenin sonunda hak ettikleri statüye kavuştuklarını dile getirdi.

DOĞRU NÜFUS SAYIMI TALEBİ

Belde sakinlerinden Erdoğan Aytaş, daha önce gerçekleştirilen nüfus sayımının yetersiz olduğunu savunarak, bölgede birçok üniversite öğrencisi ve aktif otel sayısının bulunduğunu ifade etti. Aytaş, Mustafapaşa’nın köy statüsü altında yönetilemeyecek kadar büyük ve dinamik bir yerleşim yeri olduğunu belirtti.

YENİ DÖNEMİN BAŞLANGICI

Mahkeme kararıyla birlikte Mustafapaşa, yeni bir dönemin başlangıcına girmiş oldu. Belde halkı, yeniden belediye statüsüyle yerel yönetim heyecanını yaşıyor ve bu sürecin en kritik aşaması olan Haziran’daki seçim için hazırlıklar sürüyor.