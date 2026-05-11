Mahkeme Saadet Partisi Kongresi İptali Davasını Reddetti

Saadet Partisi’nin 9. Büyük Kongresi’nin İptali İstemli Dava Reddedildi

Saadet Partisi’nin 24 Kasım 2024 tarihinde yapılmış olan 9. Büyük Kongresi’nin iptali için açılan davanın reddedilmesine karar verildi. Ankara 37. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmada, Saadet Partisi’nin avukatları ile davacı eski Van İl Başkanı Mehmet Necip Yavuzer ve Özay Dilber’in temsilcisi avukat Kamil Nadir Sarılkan katılım sağladı.

Duruşmayı izleyen bazı Saadet Partisi üyeleri de mahkeme salonunda yer aldı. Hakim, dosyadaki belgeleri inceledikten sonra taraflara söz verdi.

DURUŞMADA SUNULAN GÖRÜŞLER

Davacı avukat Sarılkan, bilirkişinin yükümlülüklerini yerine getirmediğini ifade ederek, açtıkları davanın üye hak ve yükümlülükleri bakımından olduğunu belirtti. Bu nedenle, davanın kabul edilmesini talep etti. Saadet Partisi avukatı Özaşar ise davanın usulden reddedilmesi gerektiğini, davacıların temel iddialarının bazı il kongrelerinin zamanında yapılamaması üzerine kurulu olduğunu ifade etti. “İddia edilen yokluk durumu söz konusu değildir. Siyasi Partiler Kanunu’na göre eski delegelerin seçimi yapılabilmektedir. Dava sübjektif çıkarla açılmıştır,” diye ekledi.

Saadet Partisi’nde başka bir avukat olan Yazıcı ise davacıların delege itirazını Siyasi Partiler Kanunu çerçevesinde göz önünde bulundurulması gerektiğini savunarak, “Bu dava siyasi amaçlarla açılmıştır. Davanın reddedilmesini talep ediyoruz,” şeklinde beyan etti.

MAHKEME KARARI

Mahkeme, beyanların alınmasının ardından davanın reddine karar verdi. Bunun ardından, Saadet Partisi’nin 24 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilen 9. Büyük Kongresi’ne dair iptal talebinin kabul edilmediği açıklandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Dava, Saadet Partisi’nin eski Van İl Başkanı Mehmet Necip Yavuzer’in yanı sıra ilgili diğer kişilerin talebi ile açıldı. Davada, Ankara, İstanbul, İzmir, Konya ve Gaziantep gibi birçok il ve ilçede kongrelerin yasal süre içinde yapılmadığı iddia edildi. Davacı taraf, bu sebeple kongrede oy kullanma yetkisi bulunan 1.026 delegeden 789’unun delege niteliğinin bulunmadığını savunarak, kongrenin hukuka aykırı şekilde gerçekleştiğini öne sürdü.