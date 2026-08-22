Mahkeme Trump’ın Göçmen Vizesi Yasağını İptal Etti

ABD’de federal mahkeme, Donald Trump yönetiminin 75 ülkenin vatandaşlarına göçmen vizesi verilmesini askıya alan düzenlemesini iptal etti. Manhattan Federal Bölge Yargıcı Jeannette Vargas, uygulamanın açıkça hukuka aykırı olduğunu belirtti. Yargıç, kararın federal göçmenlik yasasını çiğnediğini ifade etti. Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun konsolosluk yetkililerinin vize işlemlerine müdahale yetkisini aştığını vurguladı.

MAHKEMEDEN EŞİTLİK VURGUSU

Yargıç Vargas, başvuru sahibinin uyruğuna dayanarak vize verilmesini engelleyen politikayı yasal çerçevenin doğrudan ihlali olarak nitelendirdi. Ocak ayında yürürlüğe giren askıya alma kararı geniş bir coğrafyayı kapsıyordu. Brezilya, Kolombiya ve Uruguay dahil Latin Amerika ülkeleri bu kapsamdaydı. Bosna ile Arnavutluk gibi Balkan ülkeleri de listede yer alıyordu. Pakistan ve Bangladeş gibi Güney Asya ülkeleri ile Afrika, Ortadoğu ve Karayipler’deki birçok devlet de uygulamadan etkileniyordu.

BAKANLIK GEREKÇESİ YETERSİZ BULUNDU

Dışişleri Bakanlığı, bu ülkelerden gelen başvurucuların kamu kaynaklarına bağımlı hale gelme riskinin yüksek olduğunu savunmuştu. Mahkeme bu gerekçeyi hukuki dayanaktan yoksun bularak reddetti. Bakanlık, mahkeme kararına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

HAK SAVUNUCULARI SERT POLİTİKALARI ELEŞTİRİYOR

Dava, göçmen hakları örgütleri Catholic Legal Immigration Network ve African Communities Together tarafından açıldı. Vize başvurucuları ve bu ülkelerdeki aile üyelerine sponsor olan ABD vatandaşları da davaya katıldı. Donald Trump, iç güvenliği artırma gerekçesiyle göç alanında sert politikalar yürütüyor. Hak savunucuları bu uygulamaların adil yargılanma ve ifade özgürlüğü haklarını ihlal ettiğini düşünüyor. Özellikle etnik azınlıklar açısından güvensiz bir ortam yarattığını ifade ediyorlar.