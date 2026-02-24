Malatya’da Baba Otomobili Yakan Şahıs Gözaltına Alındı

malatya-da-baba-otomobili-yakan-sahis-gozaltina-alindi

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Karakavak Mahallesi’nde S.C.C. ve baba İ.C. arasında henüz netleşmeyen bir sebepten ötürü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi neticesinde S.C.C., babasına ait aracı ateşe verdi.

YANGIN İHBARI ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayın hemen ardından çevredekiler durumu yetkililere bildirdi ve itfaiye ile polis ekipleri olay yerine intikal etti. Ancak, alevlere teslim olan otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili olarak S.C.C. polis tarafından gözaltına alınırken, olayın detaylarını araştırmak üzere soruşturma başlatıldı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İzmir 16 Yılın En Yağışlı Şubatını Yaşıyor

Meteoroloji verilerine göre, İzmir'de bu yıl şubat ayında 296 kilogram yağış kaydedildi. Ay boyunca toplam 23 gün yağış yaşandı.
Gündem

İngiltere’de Epstein Bağlantılı Siyasi Kriz Büyüyor

İngiltere'de, Jeffrey Epstein ile devlet sırlarını paylaştığı iddia edilen İşçi Partisi üyesi Peter Mandelson gözaltına alındı.
Gündem

Siyasi Parti Liderleriyle Görüşmeler Başlıyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP lideri Devlet Bahçeli ile öğle saatlerinde, CHP lideri Özgür Özel ile ise akşamüstü bir araya gelecek.
Gündem

Meksika’da Eş Zamanlı Şiddet Olayları Yaşandı

"El Mencho" olarak bilinen Jalisco Yeni Nesil Karteli liderinin ölümü sonrası Meksika'da çıkan şiddet olaylarında 55 kişi, bunun 25'i güvenlik mensubu, hayatını kaybetti.
Gündem

7 Kişi Bulunan Ambulans Uçak Düştü

Jharkhand eyaletinde, 7 kişinin bulunduğu bir ambulans uçak düştü. Kaza, eyaletin başkenti Ranchi çevresinde gerçekleşti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.