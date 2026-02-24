Malatya’da Baba Otomobili Yakan Şahıs Gözaltına Alındı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Karakavak Mahallesi’nde S.C.C. ve baba İ.C. arasında henüz netleşmeyen bir sebepten ötürü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi neticesinde S.C.C., babasına ait aracı ateşe verdi.

YANGIN İHBARI ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayın hemen ardından çevredekiler durumu yetkililere bildirdi ve itfaiye ile polis ekipleri olay yerine intikal etti. Ancak, alevlere teslim olan otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili olarak S.C.C. polis tarafından gözaltına alınırken, olayın detaylarını araştırmak üzere soruşturma başlatıldı.