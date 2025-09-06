Malatya’da Bıçakla Yaralanan Kadın Öldü

Olayın Gelişimi

Dün akşam saatlerinde Bahri Mahallesi’nde bir olay yaşandı. Y.K., eve geldiğinde eşi Emine Kolay’ı mutfakta bıçakla yaralanmış şekilde buldu. Bu durum üzerine hemen sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından, 1 çocuk annesi Kolay, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Fakat, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Emine Kolay, doktorların tüm çabasına rağmen maalesef kurtarılamadı.

Soruşturma Süreci

Olay sonrası jandarma ekipleri, Y.K.’yi gözaltına aldı. Y.K., verdiği ifadesinde 2 yıllık evliliği süresince eşinin sara hastası olduğunu ve zaman zaman baygınlık geçirdiğini belirtti. Ayrıca, eve geldiğinde mutfakta bıçağın üzerine düşmüş olduğunu ifade etti. Y.K.’nin jandarma ile olan işlemlerinin devam ettiği bildirildi.