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Malatya’da Hasarlı Binada El Bombası Bulundu

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DEPREM SONRASI BULUNAN TEHLİKELİ EŞYALAR

Malatya’da depremler sebebiyle boşaltılan ve onarıma alınan bir apartmanda el bombası ile birçok mermi tespit edildi. Olay, 13.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesinin Bostanbaşı Mahallesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Barguzu Caddesi üzerindeki Prestij Vadi Konutları sitesi içerisinde bulunan bir apartmanın 6. katında alçı sıva çalışması gerçekleştiren işçi, yangın merdiveninin yanındaki bir çanta içinde 1 adet el bombası ve farklı boyutlarda çok sayıda mermi buldu.

POLİS EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

İşçinin durumu ihbar etmesi üzerine, olay yerine çeşitli polis ekipleri yönlendirildi. Apartmanın çevresinde güvenlik önlemleri alındı ve ekipler, binada detaylı bir inceleme yapmaya başladı. Bulunan el bombası ve mermiler, incelenmek üzere polis merkezine götürüldü. Olay hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor.

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