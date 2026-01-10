Malatya’da Kar Yağışı Ulaşımda Aksamalar Yarattı

malatya-da-kar-yagisi-ulasimda-aksamalar-yaratti

Malatya’da kar yağışı etkisini artırdı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün ikazlarının ardından, Malatya sabaha karşı kar yağışına teslim oldu. Kent merkezi ile kırsal alanlarda yağışın etkisi belirgin bir şekilde hissedilirken, bazı yerlerde kar kalınlığının yarım metreyi geçtiği bildirildi.

Kar yağışı nedeniyle sürücüler zorlu anlar yaşadı

Ulaşımda zaman zaman aksamaların yaşandığı Malatya’da, Malatya-Ankara karayolunun Darende-Elbistan kısmında ulaşım kontrollü olarak sürdürüldü. Ağır tonajlı araçların ise bekletilmesi dikkat çekti. Yetkililer, kötü hava koşullarına karşı vatandaşları ve sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaya davet etti.

