Samsunspor İrfan Can Eğribayat’ı Kiralık Olarak Kadrosuna Kattı

samsunspor-irfan-can-egribayat-i-kiralik-olarak-kadrosuna-katti

İrfan Can Eğribayat’ın yeni adresi belli oldu. Ederson’un takıma katılmasıyla birlikte Fenerbahçe’de yedek kulübesine mahkum olan kaleci İrfan Can Eğribayat, sezon sonuna kadar Samsunspor’un kadrosuna kiralanma anlaşması yaptı.

SAMSUNSPOR’UN AÇIKLAMASI

Kırmızı-Beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, “Kulübümüz, kaleci İrfan Can Eğribayat ile sezon sonuna kadar kiralık ve satın alma opsiyonlu sözleşme imzalamıştır. Atatürklü armamızla başarılarla dolu bir sezon diliyoruz.” denildi.

FENERBAHÇE’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe, önceki gün yaptığı açıklamada transferin gerçekleştiğini duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten gelen ifadede, “Futbolcumuz İrfan Can Eğribayat, satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar Samsunspor’a kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde sakatlıktan uzak başarılı bir sezon dileriz.” şeklinde belirtildi.

OPSİYONUN DETAYLARI

Karadeniz ekibinin, sezon bitiminde opsiyonu kullanması durumunda Fenerbahçe’ye 1.2 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. İrfan Can Eğribayat, 2023-24 sezonu başında Fenerbahçe’ye Göztepe’den transfer olmuştu ve bu transfer için İzmir temsilcisine 1.2 milyon euro bonservis bedeli ödenmişti.

