Malatya’da Konteyner Çarşıda Elektrik Yangını Çıktı

Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezindeki konteyner çarşıda N.D. isimli giyim mağazasında meydana gelen yangının, ilk belirlemelere göre elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

YANGINA HIZLI MÜDAHALE

Yangını fark eden çevre esnafı, durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde müdahale ederek, yangını kontrol altına almayı başardı.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Yaşanan olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, maddi hasar oluştu. Darende Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Apan olayın gerçekleştiği yeri ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı. Yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.