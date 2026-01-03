Malatya’da Konteyner Çarşıda Elektrik Yangını Çıktı

malatya-da-konteyner-carsida-elektrik-yangini-cikti

Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezindeki konteyner çarşıda N.D. isimli giyim mağazasında meydana gelen yangının, ilk belirlemelere göre elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

YANGINA HIZLI MÜDAHALE

Yangını fark eden çevre esnafı, durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde müdahale ederek, yangını kontrol altına almayı başardı.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Yaşanan olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, maddi hasar oluştu. Darende Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Apan olayın gerçekleştiği yeri ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı. Yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

AK Parti’den Özgür Özel’e Venezuela Açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, muhalefet liderlerinin önemli olaylara yanıt olarak Cumhurbaşkanı'na yönelik olumsuz ifadeler kullanmalarını eleştirerek, bu tutumu sağlıksız buldu.
Gündem

Fenerbahçe’den Guendouzi’ye Yakın Transfer Hamlesi

Fenerbahçe, Lazio'nun oyuncusu Matteo Guendouzi ile ön anlaşma yaptı. İtalyan basını, transferin mali ayrıntılarını da kamuoyuna açıkladı.
Gündem

Galatasaray İcardi ile Yeni Sözleşme İçin Anlaştı

Galatasaray, kaptanı Mauro Icardi ile sezon sonunda sona erecek sözleşmesini uzatmak için anlaşma sağladı. Yeni kontratın detayları yakında netleşecek.
Gündem

Murat Salar’dan Fenerbahçe’ye Bankalar Birliği Müjdesi

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacaklarını belirtti. Detayların Ocak sonundaki Yüksek Divan Kurulu'nda paylaşılacağı vurgulandı.
Gündem

Fenerbahçe Sörloth Transferinde Kritik Eşiği Aştı

Norveçli forvet Alexander Sörloth, Atletico Madrid'e transfer olmak istediğini Fenerbahçe’ye iletti. Haftanın ilerleyen günlerinde önemli bir görüşme planlanıyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.