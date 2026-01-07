Malatya’da Şantiyede Yangın Çıktı: 2 Yarıyalı

malatya-da-santiyede-yangin-cikti-2-yariyali

Olay, Battalgazi ilçesi İzzetiye Mahallesi’ndeki bir şantiyede gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, şantiyedeki işçilerin konakladığı prefabrik yatakhanede henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın patlak verdi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Kısa sürede büyüyen yangın, yatakhaneyi tamamen sararken, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Uzun çabaların ardından yangın kontrol altına alınırken, olayda 2 işçinin yaralandığı öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı TOMA araçları da söndürme çalışmalarına destek sağladı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangında yatakhanede büyük ölçüde maddi hasar meydana geldiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

