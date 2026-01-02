Malatya’da Sosyal Medya Tartışması Cinayetle Sonuçlandı

Malatya’nın yoğun trafiğe sahip İnönü Caddesi, akşam saatlerinde dehşet verici bir cinayete ev sahipliği yaptı. Eski öğretmenevinin önündeki bir mısır tezgahının etrafında meydana gelen olay, daha önce sosyal medya üzerinden başlayan bir çekişmenin kanlı bir şekilde sonlanmasıyla sonuçlandı.

SOSYAL MEDYA KAVGA NEDENİ

Elde edilen bilgilere göre, taraflar arasında daha önce sosyal medya üzerinden sözlü bir tartışma gerçekleşti. Akşam saatlerinde İnönü Caddesi’nde karşılaşan taraflar, aralarındaki gerginliği yüz yüze görüşerek artırdı. Sözlü tartışma hızla şiddet boyutuna ulaşırken, şüpheli B.E., yanındaki bıçakla iki kişiyi yaraladı.

GENÇ SENA’YA KURTARAMADI

Olayda ağır yaralanan 19 yaşındaki Sena Nur Doğan, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine hızla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi. Hayati tehlikesi bulanan Doğan, doktorların bütün çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kavgada yaralanan bir diğer birey I.D.’nin durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildiriliyor.

ZANLI KISA SÜREDE YAKALANDI

Cinayet zanlısı B.E., güvenlik güçleri tarafından hızla yakalanarak gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Sena Nur Doğan’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Emniyet yetkilileri, olayın arka planına yönelik çok yönlü bir soruşturmanın sürdüğünü belirtti.