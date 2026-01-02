Malatya’da Sosyal Medya Tartışması Cinayetle Sonuçlandı

malatya-da-sosyal-medya-tartismasi-cinayetle-sonuclandi

Malatya’nın yoğun trafiğe sahip İnönü Caddesi, akşam saatlerinde dehşet verici bir cinayete ev sahipliği yaptı. Eski öğretmenevinin önündeki bir mısır tezgahının etrafında meydana gelen olay, daha önce sosyal medya üzerinden başlayan bir çekişmenin kanlı bir şekilde sonlanmasıyla sonuçlandı.

SOSYAL MEDYA KAVGA NEDENİ

Elde edilen bilgilere göre, taraflar arasında daha önce sosyal medya üzerinden sözlü bir tartışma gerçekleşti. Akşam saatlerinde İnönü Caddesi’nde karşılaşan taraflar, aralarındaki gerginliği yüz yüze görüşerek artırdı. Sözlü tartışma hızla şiddet boyutuna ulaşırken, şüpheli B.E., yanındaki bıçakla iki kişiyi yaraladı.

GENÇ SENA’YA KURTARAMADI

Olayda ağır yaralanan 19 yaşındaki Sena Nur Doğan, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine hızla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi. Hayati tehlikesi bulanan Doğan, doktorların bütün çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kavgada yaralanan bir diğer birey I.D.’nin durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildiriliyor.

ZANLI KISA SÜREDE YAKALANDI

Cinayet zanlısı B.E., güvenlik güçleri tarafından hızla yakalanarak gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Sena Nur Doğan’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Emniyet yetkilileri, olayın arka planına yönelik çok yönlü bir soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Döviz Piyasalarında Doların Zayıf Seyri Sürüyor

ABD doları, 2026’ya başlarken zayıf bir performans sergiliyor. Faiz farklılıklarının azalması, dolara yönelik baskıları artırıyor; Japon yeni ise 10 ayın en düşük seviyelerine ulaştı.
Gündem

Erdoğan: Filistin İçin Savaş Sürecek Ve Trump ile Görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Ocak'ta ABD Başkanı Trump ile Rusya-Ukrayna Savaşı ve Filistin konularında bir görüşme gerçekleştireceğini duyurdu.
Gündem

Diyarbakır’da Kar Yağışı Sonrası 12 Fabrika Çatısı Çöktü

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde aşırı kar yağışı nedeniyle 12 çırçır fabrikasının çatıları çöktü.
Gündem

Yüce Auto Çalışanlarına Gizli İkramiye Ödemesi Yaptı

Skoda'nın Türkiye distribütörü Yüce Auto, başarılı satışlar sonrası çalışanlarına bu yıl da ikramiye dağıtacak. Ahmet Yüce, önceki yıllarda 25 ve 29 maaş ikramiye vermişti.
Gündem

Söke’de Su Ürünleri Denetimlerinde 814 İşlem Gerçekleşti

Söke'de 2025 yılında gerçekleştirilen su ürünleri denetimlerinde 814 inceleme yapıldı ve 84 kişi hakkında idari işlem başlatıldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.