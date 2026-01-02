Yüce Auto Çalışanlarına Gizli İkramiye Ödemesi Yaptı

Yeni yıla girerken, özel sektörde çalışan milyonlarca işçi, maaşlarına yapılacak zam oranlarını merakla bekliyor. Büyük ölçekli firmaların, çalışanlarının maaşlarına yapacağı zam ve prim ödemeleri yavaş yavaş netleşirken, dikkatler özellikle geçtiğimiz yıllarda işçilerine dağıttığı ikramiyelerle gündem olan bir otomotiv şirketinin sahibi üzerindeki yoğunlaşmış durumda.

İKRAMİYE TUTARI GİZLİ TUTULDU

Otomotiv devi Ahmet Yüce, son iki yılda çalışanlarına 25 ve 29 maaş ikramiye dağıttığı için büyük takdir topladı. Bu yılki ikramiye geleneğini de sürdürerek, Skoda Türkiye bünyesindeki tüm çalışanlara yine ikramiye ödemesi yaptı. Ancak, önceki yıllardan farklı olarak bu yıl verilen ikramiye miktarının gizli tutulduğu öğrenildi. 2025 yılında, otomotiv sektöründeki satış rakamlarının düşmesine rağmen çalışanların başarılı performansı ödüllendirilmeye devam ediyor.

ÖMÜR BOYU İKRAMİYE ÖDEME SÖZÜ

Ahmet Yüce, geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda, ödediği ikramiyelerle gündem olmak istemediğini vurgulamış ve gelecekteki ikramiye miktarlarını gizli tutma kararı aldığını açıklamıştı. Çalışanlarıyla yakaladıkları başarının paylaşımında mutluluk duyduğunu ifade eden Yüce, “Ömrüm yettiği ve kazancım el verdiği sürece iş arkadaşlarıma ikramiye vermeye devam edeceğim” şeklinde konuşmuştu.