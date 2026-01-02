Yüce Auto Çalışanlarına Gizli İkramiye Ödemesi Yaptı

yuce-auto-calisanlarina-gizli-ikramiye-odemesi-yapti

Yeni yıla girerken, özel sektörde çalışan milyonlarca işçi, maaşlarına yapılacak zam oranlarını merakla bekliyor. Büyük ölçekli firmaların, çalışanlarının maaşlarına yapacağı zam ve prim ödemeleri yavaş yavaş netleşirken, dikkatler özellikle geçtiğimiz yıllarda işçilerine dağıttığı ikramiyelerle gündem olan bir otomotiv şirketinin sahibi üzerindeki yoğunlaşmış durumda.

İKRAMİYE TUTARI GİZLİ TUTULDU

Otomotiv devi Ahmet Yüce, son iki yılda çalışanlarına 25 ve 29 maaş ikramiye dağıttığı için büyük takdir topladı. Bu yılki ikramiye geleneğini de sürdürerek, Skoda Türkiye bünyesindeki tüm çalışanlara yine ikramiye ödemesi yaptı. Ancak, önceki yıllardan farklı olarak bu yıl verilen ikramiye miktarının gizli tutulduğu öğrenildi. 2025 yılında, otomotiv sektöründeki satış rakamlarının düşmesine rağmen çalışanların başarılı performansı ödüllendirilmeye devam ediyor.

ÖMÜR BOYU İKRAMİYE ÖDEME SÖZÜ

Ahmet Yüce, geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda, ödediği ikramiyelerle gündem olmak istemediğini vurgulamış ve gelecekteki ikramiye miktarlarını gizli tutma kararı aldığını açıklamıştı. Çalışanlarıyla yakaladıkları başarının paylaşımında mutluluk duyduğunu ifade eden Yüce, “Ömrüm yettiği ve kazancım el verdiği sürece iş arkadaşlarıma ikramiye vermeye devam edeceğim” şeklinde konuşmuştu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Engelli Ve Eski Hükümlü Destekleri Artırıldı

Engelli bireylerin kendi iş yerlerini açmaları için hibe desteği 735 bin liraya, eski hükümlülerin iş hayatına dönüşü için ise 550 bin liraya yükseltildi.
Gündem

Diyarbakır’da Kaygan Yolda Yolcu Otobüsü Devrildi 6 Yaralı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili detaylar araştırılıyor.
Gündem

Karlı Hava Şartları Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan, Iğdır ve Tunceli'de kötü hava şartları sebebiyle 1995 yerleşim yerine ulaşım mümkün olmuyor.
Gündem

Suriye’de SDG Krizi Derinleşiyor: Dikkat Çeken Açıklama

MHP'li Yıldız, PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG/SDG'ye 10 Mart Mutabakatı süresinin sona erdiğini ifade ederek, mutabakatta belirlenen şartlara uyulmasının önemini vurguladı.
Gündem

İstanbul’un Aralık Ayı Fiyat Değişimleri Açıklandı

İstanbul'da aralık ayında en fazla fiyat artışı sağlık ürünlerinde görüldü; antiseptik ürünler yüzde 51,95 ile zirveye çıktı, uçak biletlerinde ise belirgin bir düşüş yaşandı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.