Malatya’da Sosyal Medya Tartışması Kanlı Bir Kavga Çıkardı

malatya-da-sosyal-medya-tartismasi-kanli-bir-kavga-cikardi

Malatya’nın yoğun trafiğe sahip İnönü Caddesi, akşam saatlerinde trajik bir cinayete tanıklık etti. Olay, eski öğretmenevi önünde bulunan bir mısır tezgahının yanında gerçekleşirken, sosyal medya üzerinden başlayıp kanlı bir finale ulaşan bir husumet söz konusuydu.

SOSYAL MEDYADAN SOKAĞA TAŞAN KAVGA

Edinilen bilgilere göre, olay öncesinde taraflar arasındaki tartışma sosyal medya platformları üzerinden yürütüldü. Akşam saatlerinde yüz yüze gelen taraflar arasında yeniden gerilim yükseldi. Tartışmanın büyümesi üzerine, şüpheli B.E. yanındaki bıçakla iki kişiyi bıçakladı.

GENÇ SENA ÖLDÜ

Olayda ağır yaralanan 19 yaşındaki Sena Nur Doğan, çevredekilerin durumu bildirerek çağrıda bulunduğu sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan Doğan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kavgada yaralanan diğer şahıs I.D.’nin durumunun ise iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi. Cinayet şüphelisi B.E., emniyet güçlerince hızlı bir şekilde yakalanarak gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Sena Nur Doğan’ın cenazesi, otopsi işlemleri için ilgili kuruma götürüldü. Emniyet yetkilileri, olayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

