Malatya’da Yolcu Otobüsü Devrildi: 4 Ölü 15 Yaralı

Alınan bilgilere göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen bir yolcu otobüsü, Muş Yolu Turizm’e ait olarak Malatya-Adıyaman karayolunun Polatdere Mahallesi bölgesinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye, polis, jandarma, sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi.

Kazada ilk değerlendirmelere göre, 4 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı.

MALATYA VALİSİ AÇIKLAMADA BULUNDU

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, yolcu otobüsünün kaza yaptığı hakkında bilgi almasının ardından Valiliğin koordinasyonunda emniyet, jandarma, sağlık ekipleri, AFAD ve itfaiye gibi diğer kuruluşların olay yerine hızla ulaştığını belirtti.

Yavuz, açıklamasında “Kurtarma çalışmaları devam etmekte olup gelişmelerden daha sonra bilgi verilecektir. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.” ifadelerine yer verdi.

