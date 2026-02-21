Malatya Depremleri Üzerine Prof. Dr. Süleyman Pampal Uyarıyor

Merkez üssü Pütürge ilçesi olarak tespit edilen 4,5 büyüklüğündeki depremin 9,39 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. Doğu Anadolu’daki sismik hareketliliğe dair açıklamalarda bulunan bir uzman, bölgenin uzun süredir aktif olduğunu belirtirken, kırılma sürecinin 2020 yılında başladığını aktardı.

2020 YILI VE SONRASINDAKİ SİSMİK HAREKETLİLİK

2020 yılında Sivrice ile Pütürge arasında yaşanan 6,5 büyüklüğündeki depremin, Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde önemli bir kırılmaya yol açtığı ifade edildi. Uzman, bu olayın ardından enerji transferinin güneye doğru olabileceği uyarısında bulunduklarını hatırlattı.

6 ŞUBAT DEPREMİ HATIRLATILDI

Bu süreç içerisinde Hatay çevresindeki segmentler ve Ölü Deniz Fayı’na kadar uzanan bir risk zincirinin mevcut olduğu vurgulandı. Malatya özelinde ise, 6 Şubat tarihinde yaşanan ikinci depremin etkisinin Malatya çevresine kadar ulaştığına dikkat çekildi. Daha önce meydana gelen depremlerin 4 ile 5 büyüklüğünde hem bağımsız hem de artçı depremler olarak değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

PÜTÜRGE MERKEZLİ DEPREMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Aktif fay hatlarının bulunduğu Malatya’da meydana gelen depremlerin, Pütürge merkezli sarsıntının dikkate alınmadan değerlendirilmemesi gerektiği belirtildi. Uzman, “Malatya’da en son 5 civarı bir deprem olduğunu da hatırlıyorum. Ancak Pütürge civarı bizi çok kaygılandırmaz” ifadelerini kullandı. Malatya ve Ovacık faylarının bölgede en aktif olan faylar arasında olduğu, ancak bu fayların deprem üretme zamanının kesin olarak bilinemediği ifade edildi.

EN GÜÇLÜ UYARI: YEDİSU FAYI

Yedisu Fayı’nın kırılması durumunun en büyük endişe kaynağı olduğunu belirten uzman, bu fayın Bingöl ile Erzincan arasında 75-80 kilometrelik bir alanda yer aldığını dile getirdi. Ayrıca, Yedisu Fayı’nın 200-250 yıldır kırılmadığı ve bu fayın geçmişte 7,4 büyüklüğünde depremler ürettiği aktarıldı. Böyle bir senaryoda Malatya’nın da olumsuz etkilenebileceğinin altı çizildi.