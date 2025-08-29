Mali Müşavir, Evde Silahlı Saldırıya Uğradı

SİLAHLI SALDIRI SONUCU BİR MALI MÜŞAVİR HAYATINI KAYBETTİ

Afyonkarahisar’da bir mali müşavir, silahlı bir saldırının sonucunda yaşamını yitirdi. Olay, Bolvadin ilçesindeki Konak Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde gerçekleşti. Mali Müşavir İsmet Çelik, işe gitmek amacıyla evden çıkarken, kimliği belirsiz, kar maskeli bir şüphelinin araçla yaklaşarak saldırısına uğradı. Çelik, bacaklarından vurularak ağır yaralandı.

OLAYA MÜDAHALE EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri hızla yönlendirildi. Ağır yaralanan İsmet Çelik, gelen ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Ne yazık ki, Çelik, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

ÖNCEKİ SALDIRIYI UNUTMADILAR

Olay ile ilgili, kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı bazı çalışmalar başlatıldığı bildirildi. Ayrıca, İsmet Çelik’in, altı ay önce evinin önünde benzer bir silahlı saldırıya maruz kaldığı, bu saldırıyı yara almadan atlattığı ve o dönemde olaya ilişkin herhangi bir şikayette bulunmadığı öğrenildi.