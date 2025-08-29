Mali Müşavir Saldırıya Uğrayarak Vefat Etti

SİLAHLI SALDIRIYLA HAYATINI KAYBETTİ

Afyonkarahisar’da bir mali müşavir, silahlı saldırıya maruz kaldı. Olay, Bolvadin ilçesi Konak Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde gerçekleşti. Mali Müşavir İsmet Çelik, iş yerinin yolunda evinden çıktığı sırada kimliği belirsiz kar maskeli bir şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yapılan saldırıda Çelik, bacaklarından vurularak ağır yaralandı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi. İsmet Çelik, ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı, burada tedavi altına alındı. Ne yazık ki, bu sabah hayatını kaybetti.

ÖNCEKİ SALDIRIYI UNUTMADI

Saldırganın yakalanması amacıyla geniş çaplı bir çalışma başlatıldı. Ayrıca, İsmet Çelik’in 6 ay önce de evinin önünde benzer bir saldırıya uğradığı ancak bu kez yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Bu olayda da şikayetçi olmadığı bilgisi edinildi.