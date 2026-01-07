Mali Suçları Araştırma Kurulu’ndan Bahis Sitelerine Yeni Düzenleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği’nde bir güncelleme gerçekleştirdi. Bu güncelleme, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik çerçevesinde, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının engellenmesi amacıyla yükümlülerin müşteri tanıma süreçlerine ilişkin temel esasları düzenliyor.

RİSKLİ HESAPLARIN DENETİMİ

Yeni düzenlemeye göre, her bir durum için basitleştirilmiş tedbirlerin uygulanabilirliğinin belirlenmesinde, yükümlülerin aklama veya terör finansmanı açısından kötüye kullanım riskini her bir işlem için ayrı ayrı değerlendirmesi gerekecek. Özellikle riskli görülen işlemlerde ve müşterilerin yabancı kamu görevlisi olması durumlarında, yükümlüler basitleştirilmiş tedbirlerden yararlanamayacak. Ayrıca, emeklilik sözleşmeleri ve diğer sigorta işlemleri ile ilgili de yeni düzenlemeler getirildi.

KİMLİK DOĞRULAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Sigorta ve emeklilik şirketleri, sigorta ettiren veya sigortalı dışında üçüncü şahıslara yapılacak tazminat ödemelerinde, kimlik bilgilerini İçişleri Bakanlığı’nın veri tabanından sorgulayarak doğrulamak zorunda olacak. Böylece, ödemelerin üçüncü kişilerle uyumlu banka hesapları üzerinden gerçekleştirilmesi gerekecek. Bu durumda, kimlik bilgilerinin teyidi gibi ek belgelerin alınması zorunluluğu bulunmayacak.

ŞANS OYUNLARI VE ELEKTRONİK TİCARET DÜZENLEMELERİ

Elektronik ortamda faaliyet gösteren şans ve bahis oyunu yükümlüleri ile elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar da bu yeni düzenlemeden etkileniyor. Kimlik bilgileri, müşteri kabul edilmeden önce doğrulanacak; bunun için, müşteri bilgileri ile uyumlu bir banka hesabından, yükümlü tarafından oluşturulan bir doğrulama hesabına para transferi yapılması gerekecek. Bu transfer işlemi gerçekleştirilmeden müşteri kabulü yapılamayacak.

KAMU KURUMLARI İLE İLİŞKİLERDE DİKKAT

Zorunlu ödemeler için açılan banka hesaplarındaki kimlik tespitine ilişkin yeni kurallar getirildi. Kamu kurum ve kuruluşlarının talebi üzerine açılan banka hesaplarında, ödeme işlemi öncesinde kimlik tespiti yapılması gerekecek. Bu tespit, gerçek kişiler için isim, soyisim, doğum tarihi, uyruğu ve kimlik numarası gibi bilgilerin alınmasıyla birlikte yapılacak.

KVKK İLE UYUM

Müşteri durumlarının sürekli iş ilişkisi kapsamında izlenmesi ve müşteri bilgileri ile kayıtlarının güncellenmesi sıklığı azaltılabilecek. Açılacak hesaplarda kimlik tespiti yapılmadan hesabın kullanılmasına izin verilmeyecek. Yeni düzenlemeye göre kimlik bilgilerinin doğrulanması süreci 1 Şubat’tan itibaren yürürlüğe girecek.