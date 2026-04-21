Manavgat Belediyesine Yönelik Soruşturmada 21 Şüpheli Gözaltına Alındı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, önceki belediye yönetimi döneminde “rüşvet”, “irtikap” ve “suç işleme amacıyla örgüt kurmak” gibi iddialarla ilgili 21 şüpheli daha gözaltına alındı.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANI VE KARDESİ TUTUKLU

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma doğrultusunda, eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve kardeşi Fatih Sözen’in tutuklu olduğu ifade edildi. Bu kapsamda, 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, belirlenen adreslere yönelik gerçekleştirdikleri operasyonda 21 kişiyi gözaltına aldı.

ÇEŞİTLİ SEKTÖRLERDEN ŞÜPHELİLER VAR

Gözaltına alınan şüpheliler arasında belediye çalışanları, turizmciler, iş insanları ve müteahhitlerin bulunduğu aktarılırken, soruşturmanın kapsamı genişliyor.

EVLERDE YÜKSEK MİKTARDA PARA BULUNDU

Şükrü Sözen ve kardeşi Fatih Sözen, “rüşvet”, “zimmet” ve “ihaleye fesat karıştırma”, “irtikap”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “suç işleme amacıyla örgüt kurmak” gibi suçlardan dolayı 11 Eylül 2025 tarihinde tutuklanmıştı. Sözen kardeşlerin evlerinde gerçekleştirilen arama neticesinde yüklü miktarda para ve ziynet eşyası ele geçirildiği bilgisi alındı.

DEVAM EDEN OPERASYONLARDA TUTUKLAMALAR SÜRÜYOR

Süreç içerisinde, eski belediye başkan yardımcıları B.Ö. ve L.A’nın da bulunduğu 8 kişi daha tutuklandı. 2 Aralık 2025’te gerçekleştirilen bir başka operasyonda ise 19 şüpheli gözaltına alınıp, 3’ü tutuklanmış, 10 Mart’ta gözaltına alınan 40 şüpheliden 12’sinin tutuklandığı bilgisi verildi. Şüphelilerden bazıları tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalırken, tutuklu sayısı 11’e düştü.

DİĞER SORUŞTURMALAR DA DEVAM EDİYOR

Ayrıca Manavgat Belediyesi’ne ilişkin bir başka soruşturmada, belediye başkanlığı yaptığı dönemde tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara’nın arasında bulunduğu 5 tutuklu sanığın yargı süreci devam etmekte.