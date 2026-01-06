Manavlar Singapur’dan Mevsim Dışı Meyve Getiriyor

Manavlar, hamilelik döneminde aşermekte olan kadınların isteklerini karşılamak için Singapur’dan mevsim dışı meyveler temin ediyor. Kış ortasında tezgahlarda yer alan erik ve kiraz, dikkat çekici fiyatlarıyla göz önünde. Gümrük maliyetleri ve lojistik süreçler nedeniyle bu ürünlerin etiket fiyatları artış göstermekte.

KİRAZ VE ERİKTE FİYAT ARTIŞI

Düzce’deki bir manav işleten Seyfi Oral, fiyatlandırma konusunda şu bilgileri verdi: “Gümrükten kendimiz alıyoruz. Bu aylarda aşeren müşterilerimiz oluyor, onlar için getiriyoruz. Fiyatı biraz yüksek. Kirazı 5’li paketler halinde bin liradan satıyoruz. Tanesine göre fiyat değişebiliyor, tanesi 200 ila 300 lira arasında. Erik ise 3 tanesi 750 lira. Tanesi yaklaşık 250 liraya geliyor.”

TALEP YÜKSEK

Fiyatlar yüksek olmasına rağmen talebin yoğun olduğuna dikkat çeken Oral, “Bu ürünler pahalı ama talep var. Hatta fazlasıyla talep oluyor. Neredeyse hiç ürün kalmıyor” ifadelerini kullandı.