Manavlar Singapur’dan Mevsim Dışı Meyve Getiriyor

manavlar-singapur-dan-mevsim-disi-meyve-getiriyor

Manavlar, hamilelik döneminde aşermekte olan kadınların isteklerini karşılamak için Singapur’dan mevsim dışı meyveler temin ediyor. Kış ortasında tezgahlarda yer alan erik ve kiraz, dikkat çekici fiyatlarıyla göz önünde. Gümrük maliyetleri ve lojistik süreçler nedeniyle bu ürünlerin etiket fiyatları artış göstermekte.

KİRAZ VE ERİKTE FİYAT ARTIŞI

Düzce’deki bir manav işleten Seyfi Oral, fiyatlandırma konusunda şu bilgileri verdi: “Gümrükten kendimiz alıyoruz. Bu aylarda aşeren müşterilerimiz oluyor, onlar için getiriyoruz. Fiyatı biraz yüksek. Kirazı 5’li paketler halinde bin liradan satıyoruz. Tanesine göre fiyat değişebiliyor, tanesi 200 ila 300 lira arasında. Erik ise 3 tanesi 750 lira. Tanesi yaklaşık 250 liraya geliyor.”

TALEP YÜKSEK

Fiyatlar yüksek olmasına rağmen talebin yoğun olduğuna dikkat çeken Oral, “Bu ürünler pahalı ama talep var. Hatta fazlasıyla talep oluyor. Neredeyse hiç ürün kalmıyor” ifadelerini kullandı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Gümrüksüz Alışveriş Dönemi Resmi Olarak Sona Erdi

Yurt dışından yapılan gümrüksüz alışverişteki 30 Euro limiti kaldırıldı ve bu uygulama son buldu. Artık yurt dışı alışverişleri gümrük vergisine tabi olacak.
Gündem

Samsun’da Cinsel Taciz İddialarında 4 Gözaltı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 15 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik cinsel saldırı ve taciz iddiaları üzerine 4 kişi gözaltına alındı.
Gündem

BES’te Devlet Katkısı Oranı Yüzde 20’ye Düştü

Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki devlet katkısı oranı, %30'dan %20'ye indirildi. Bu değişiklik, emeklilik planlamalarında önemli bir etki yaratabilir.
Gündem

Osmaniye’de Hemzemin Geçitte Tren ile Otomobil Çarpıştı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir hemzemin geçitte yük treni ile otomobil çarpıştı. Kazada maddi hasar oluştu.
Gündem

Bafra’da Apartman Girişinde Cansız Bedeni Bulundu

Samsun'da apartman girişinde ölü halde bulunan kişinin, darp sonucunda yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.