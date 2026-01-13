Manchester United Michael Carrick İle Sezon Sonuna Kadar Devam Edecek

Manchester United, sezon sonuna kadar Michael Carrick’i teknik direktör olarak atadı. Kulübün internet sitesine verdiği demeçte 44 yaşındaki Carrick, “Manchester United’ı yönetme sorumluluğuna sahip olmak bir onurdur. Burada başarılı olmak için neyin gerekli olduğunu biliyorum. Şu anda odak noktam, oyuncuların bu inanılmaz kulüpte beklediğimiz standartlara ulaşmalarına yardımcı olmak.” şeklinde açıkladı.

UNITED FORMASIYLA BİRÇOK BAŞARI YAKALADI

Carrick, Manchester United formasıyla toplamda 464 maça çıkarak 5 Premier Lig, 2 Lig Kupası, birer kez de Federasyon Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferleri elde etti.

MOURINHO VE SOLSKJAER’İN YARDIMCILIĞINI YAPTI

Kariyerini 2018’de sonlandırdıktan sonra Jose Mourinho ve Ole Gunnar Solskjaer’in yardımcı antrenörlük görevlerinde bulundu. 2022-25 yılları arasında Middlesbrough kulübünü çalıştırdı.

AMORIM’İN GÖREVİNE SON VERİLMİŞTİ

Manchester United, kötü sonuçların ardından 5 Ocak’ta Portekizli teknik adam Ruben Amorim ile yollarını ayırmıştı.