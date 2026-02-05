Manchester United Onana İçin Kesin Karar Aldı

Trabzonspor’un geçtiğimiz yaz Manchester United’dan bir yıllığına kiraladığı Andre Onana’nın gelecek sezondaki kaderi belirsizliğini koruyor. İtalyan medya organlarında yer alan dikkat çekici iddialar ise bu durumu daha da gündeme getirdi.

MANCHESTER UNITED’DAN SATIŞ PLANI

Fabrizio Romano’nun aktardığına göre; Manchester United, Onana’nın gelecek sezonda da takımda kalmasını istemiyor. 29 yaşındaki kaleciyi, sözleşmesinin geriye kalan iki yılı içinde satarak maddi kazanç sağlamayı hedefliyor.

KARAR NETLEŞİYOR

Kırmızı Şeytanlar’ın Onana ile ilgili tutumunun net olduğu vurgulandı. Romano, YouTube üzerinden yaptığı açıklamada, “Gelecek yaz Onana ile yola devam etmeleri beklenmiyor. Amaç, yolları ayırmak için bir çözüm bulmak.” şeklinde konuştu.

TRANSFER GÜNDEMİNE GİRDİ

Trabzonspor’un Andre Onana için Manchester United ile yapılan anlaşmada herhangi bir satın alma opsiyonunun bulunmadığını anımsatan Romano, “Onana ile ilgilenen birçok kulüp olacak. Tüm seçeneklerini değerlendirecek ve size bugün söyleyebileceğim şey, Onana’nın Manchester United’dan ayrılıp 2026/27 sezonunda farklı bir deneyim yaşamasının beklendiğidir.” dedi. Bordo mavili forma ile 17 maça çıkan Onana, 22 gol yerken, 3 müsabakada kalesini gole kapatmayı başardı.