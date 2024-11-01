“Manchester United, Ruben Amorim’i Duyurdu!”

MANCHESTER UNITED RÜBEN AMORİM İLE ANLAŞTI

Erik ten Hag ile yollarını ayıran Manchester United, teknik direktör Ruben Amorim ile Haziran 2027’ye kadar bir sözleşme imzaladı. İngiliz kulübü, resmi internet sitesinden şu açıklamayı yaptı: “Manchester United, Ruben Amorim’in çalışma vizesi şartlarına tabi olarak Futbol Takımı Baş Antrenörlüğüne atandığını duyurmaktan mutluluk duyar.” Ruben Amorim’in sözleşmesinde bir yıllık ek bir opsiyon daha bulunuyor.

RUUD VAN NISTELROOY GEÇİCİ OLARAK GÖREVDE KALACAK

Ruben Amorim, Manchester United’a katılana kadar Ruud van Nistelrooy, takımı yönetmeye devam edecek. Bu süreçte, takım içerisinde geçici bir süreyle istikrar sağlanacak.