Manchester United Ruben Amorim ile Yollarını Ayırdı

manchester-united-ruben-amorim-ile-yollarini-ayirdi

Manchester United, teknik direktör Ruben Amorim ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı. Portekizli teknik adamın kulüpteki son maçı, Premier League’in 20. haftasında deplasmanda Leeds United ile 1-1 berabere kalınarak gerçekleştirildi. Bu sonucun ardından Manchester United, ligdeki 20 maç sonunda 6. sırada yer aldı. Kulüp içindeki kaynaklara göre, ayrılık kararı CEO Omar Berrada ve futbol direktörü Jason Wilcox’un bulunduğu yönetim ekibi tarafından alındı.

İSTİKRAR SAĞLAYAMADI: KOVULDU…

Kararın, kulüp içindeki ilişkilerin bozulması ve fikir ayrılıklarının artmasının ardından verildiği bildirildi. Kasım 2024’te Sporting CP’den ayrılıp Manchester United ile sözleşme imzalayan Amorim’in mânâsında indirimli fesih maddesinin bulunmadığı vurgulandı. Bu sebeple, İngiliz kulübünün 2027 yılına kadar olan sözleşme bedelini (opsiyonlu +1 yıl) karşılamak zorunda kalacağı ifade edildi.

GEÇİCİ TEKNİK DİREKTÖR FLETCHER

Ayrılığın ardından Manchester United’da geçici teknik direktörlük ataması netleşti. Kulübün 18 Yaş Altı Takımı’nın patronu olan Darren Fletcher’ın, geçici teknik direktör olarak görevi devralması bekleniyor. Fletcher’ın ilk maçının Burnley deplasmanında olabileceği ve kalıcı teknik direktör atamasının ise yaz aylarına sarkabileceği belirtildi.

MANCHESTER UNITED KARİYERİ

Portekizli teknik adam, Manchester United’ın başında görev yaptığı 63 maçta 25 galibiyet, 23 mağlubiyet ve 15 beraberlik elde etti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Hurdacıların Kaçırdığı 250 Bin TL’lik Malzeme Ele Geçirildi

Kayseri'de 250 bin TL'lik hurda çalan iki hırsız, polis tarafından kısa sürede yakalandı. Olay anı güvenlik kameralarıyla belgelendi.
Gündem

Tokat’ta Evde Yangın 50 Çuval Fındığı Kül Etti

Erbaa'da elektrik kaçağından kaynaklandığı öne sürülen yangında bir ev ve yaklaşık 3 ton fındık yandı. Yangın, büyük zarara yol açtı.
Gündem

İnegöl’de Otomobil Çarpışması: 3 Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı; kaza sonucunda aralarında bir çocuğun da bulunduğu üç kişi yaralandı.
Gündem

Isparta’da Kamyonet ve Mikser Çarpıştı: 1 Yaralı

Isparta'da meydana gelen bir trafik kazasında kamyonetle mikser çarpıştı. Kazada sıkışan bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Gündem

Bursa’da Kayınbirader Eniştesi Tarafından Vuruldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan kavgada enişte, kayınbiraderini tabancayla bacağından yaraladı. Enişte ise darp sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.