Manchester United, Ruben Amorim İle Yollarını Ayırdı

Manchester United, teknik direktör Ruben Amorim ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu. Portekizli hocanın görev süresinin son maçı, Premier League’in 20. haftasında deplasmanda Leeds United ile 1-1 berabere kalmak oldu. Bu sonuçla birlikte Manchester United, ligde 20 maç sonunda 6. sırada yer aldı. Kulüp içindeki liderlik ekibi, CEO Omar Berrada ve futbol direktörü Jason Wilcox’un da dahil olduğu isimler tarafından bu ayrılık kararı alındı.

İSTİKRAR SAĞLAYAMADI: KOVULDU…

Ayrılık kararının, kulüp içindeki ilişkilerin bozulması ve yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle alındığı bildirildi. Amorim, Kasım 2024’te Sporting CP’den ayrılarak Manchester United ile sözleşme imzalamıştı ve anlaşmasında indirimli fesih maddesi olmadığı öğrenildi. Bu durum, kulübün, 2027 yılına kadar olan sözleşme bedelini (opsiyonlu +1 yıl) ödemek zorunda kalacağı anlamına geliyor.

GEÇİCİ TEKNİK DİREKTÖR FLETCHER

Ayrılığın ardından Manchester United, geçici teknik direktör için Darren Fletcher’ı öne çıkardı. Kulübün 18 Yaş Altı Takımı’nın başındaki Fletcher’ın, geçici teknik direktör olarak görevi devralması bekleniyor. İlk maçının Burnley deplasmanı olması muhtemel, kalıcı teknik direktör atamasının ise yaz aylarına erteleneceği ifade ediliyor.

MANCHESTER UNITED KARİYERİ

Portekizli teknik adam, Manchester United görevinde toplamda 63 maça çıktı ve 25 galibiyet, 23 mağlubiyet ve 15 beraberlik elde etti.